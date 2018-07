Home » Web / Hi-tech 4 points à vérifier pour bien choisir son smartphone Web / Hi-tech 4 points à vérifier pour bien choisir son smartphone

Choisir un smartphone n’est pas toujours une tâche aisée en raison de la grande diversité des modèles disponibles sur le marché international des high-tech. Heureusement, il existe des éléments grâce auxquels on peut effectuer une évaluation afin d’identifier les meilleurs téléphones. Le présent article vous offre quatre de ces éléments qu’il vous faut absolument vérifier avant de choisir votre smartphone.

Le coût et les fonctions du smartphone

Le tarif des smartphones varie selon des fonctionnalités ainsi que des composantes entrant dans leur fabrication. Sur la base de ces éléments, on peut distinguer trois catégories de téléphones. Il s’agit des :

Smartphones d’entrée de gamme : ils offrent les fonctions basiques comme les appels vocaux, les services de messagerie ainsi que l’accès à internet et à certains réseaux sociaux. Vous pouvez obtenir un téléphone de cette gamme avec un budget moyen de 100 euros .

: ils offrent les fonctions basiques comme les appels vocaux, les services de messagerie ainsi que l’accès à internet et à certains réseaux sociaux. Vous pouvez obtenir un téléphone de cette gamme avec un . Téléphones de milieu de gamme : ces téléphones intègrent des fonctions et des caractéristiques qui sauront satisfaire les besoins de bon nombre de personnes. En dehors des fonctions basiques, vous avez la garantie de profiter de la 3G.

: ces téléphones intègrent des fonctions et des caractéristiques qui sauront satisfaire les besoins de bon nombre de personnes. En dehors des fonctions basiques, vous avez la garantie de profiter de la 3G. Smartphones haut de gamme : si vous recherchez un téléphone disposant de meilleures performances, c’est sans doute celui qu’il vous faut choisir.

Sur la plupart des boutiques en ligne, vous avez la possibilité de trouver les fiches techniques de tous les modèles de marques de portables, quelles qu’elles soient. Elles sont le fruit de tests réalisés par des équipes de professionnels. Une seule question revient donc à l’esprit. Sur la base de tous les tests de smartphones, lequel choisir ?

Le système d’exploitation

Vous devez définir à l’avance le système d’exploitation que vous souhaitez sur votre smartphone. Vous avez le choix entre Android, iOS et Windows Phone. En fonction du choix que vous ferez, vous avez la possibilité d’installer plusieurs applications gratuitement et de traiter vos fichiers professionnels directement sur votre portable. La différence se note également sur la facilité d’usage qu’offre l’interface du smartphone.

L’autonomie

Avoir un téléphone dont la batterie n’est pas assez résistante ne rassure pas vraiment. Il peut vous lâcher à n’importe quel moment. Il est donc nécessaire de se pencher sur la capacité de la batterie. Un bon smartphone devrait avoir une batterie de 2000 mAh minimum.

La mémoire

Il s’agira ici d’évaluer la taille de la RAM et l’espace de stockage. Cette étape est nécessaire pour s’assurer que votre téléphone ne ramera pas pendant que vous l’utilisez. Il faut aussi s’assurer qu’il pourra vous être utile pour conserver tous vos fichiers importants. Il est donc recommandé de choisir un modèle disposant d’une mémoire vive de 2 Go et d’une mémoire interne extensible de 16 ou 32 Go.