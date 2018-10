Home » Actu Vous aussi, optez pour le sac kraft Actu Vous aussi, optez pour le sac kraft

Le sac kraft est de plus en plus présent dans la vie quotidienne des consommateurs. Il est très pratique d’acheter ce type de sac pour transporter des produits. Dans un commerce, il est nécessaire de contribuer à la protection de l’environnement en évitant l’utilisation des sachets plastiques comme emballages de produits des clients. Si vous avez votre commerce ou si vous désirez en ouvrir un, l’option du sac kraft saura certainement vous séduire en raison de ses différents points forts.

Pourquoi utiliser le sac kraft ?

Dans un commerce, proposer le sac kraft à vos clients peut être une marque d’attention très appréciable. En effet, tout le monde ne se rend pas en magasin ou dans un commerce avec un sachet ou un sac de réception des produits à acheter. Votre chiffre d’affaires sera plus important en mettant à disposition des solutions pratiques pour l’emballage des produits de votre clientèle. De plus, le sac kraft peut être utilisé dans l’univers de la livraison dans la restauration ou par les boutiques de parfumerie.

Avec un sac kraft, vous avez la possibilité de communiquer avec votre clientèle. En effet, il vous est possible de personnaliser votre sac selon vos besoins. Le sac kraft vous offre ainsi la possibilité d’être utilisé comme un outil de communication lors de vos campagnes publicitaires. Les fabricants peuvent adapter vos couleurs, vos motifs et vos textes à chaque sac kraft. Votre stratégie marketing touchera plus de monde, car le sac kraft peut être transporté et utilisé à plusieurs reprises. Vos clients seront ainsi vos ambassadeurs auprès de leur entourage.

De plus, le sac kraft peut être utilisé à divers événements. Vous pouvez ainsi vous en servir lors des salons, des soirées ou des showroom. Par ailleurs, c’est une solution écologique qui vous permet d’apporter votre contribution à la protection de l’environnement.

Comment bien choisir votre sac kraft ?

Acheter des sacs krafts peut être un vrai casse-tête. Il existe différents modèles présents sur le marché et les boutiques de vente en ligne sont nombreuses à le proposer. Toutefois, il est possible de trouver où acheter votre sac kraft si vous suivez ce lien. Mais votre choix ou votre achat doit être basé sur des critères si vous ne voulez pas avoir de regret.

Le papier

Le sac kraft est fabriqué à base de papier, matériau écologique par essence. Il est résistant, car ce papier est le résultat d’une pâte de bois provenant de plusieurs arbres résineux. Il s’agit par exemple du pin ou du sapin. Mais la solidité du sac peut varier suivant le traitement effectué sur le bois. Dans le domaine, vous avez le choix entre plusieurs types de papier kraft sur le marché. Entre autres, il y a :

Le papier kraft couché ;

Le papier kraft lisse ou brun ;

Le papier kraft crème ;

Le papier kraft recyclé en brun ou blanc.

Les formats de votre sac

Ici, deux types de formats sont disponibles. Vous pouvez opter pour un sac de formats horizontal ou pour un sac vertical. Le choix de votre format va généralement dépendre des éléments à inscrire sur le sac ; il peut s’agir de votre logo ou du message. Le type de produits à transporter ans le sac doit aussi être pris en compte.

La poignée du sac

Le choix de la poignée sera aussi important. Si le sac doit transporter des produits lourds, il faudra que les poignées soient résistantes. Vous pouvez opter pour des poignées en tuyaux de gomme, en ruban ou en cordelières. Il existe aussi des poignées plates et des poignées torsadées avec un revêtement en coton.

La taille du sac kraft

Dans le domaine, vous pouvez adapter la taille de votre sac kraft à vos besoins. Elle va dépendre de l’usage auquel le sac est destiné. Pour le transport de produit de grandes dimensions, optez pour un modèle avec une taille importante.