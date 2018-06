Home » Immobilier Un programme immobilier à Miramas, une ville privilégiée Immobilier Un programme immobilier à Miramas, une ville privilégiée

Que ce soit pour une habitation principale ou un investissement locatif, il est préférable de se focaliser sur la richesse de la ville. Miramas devrait vous combler puisque l’environnement est à la hauteur des attentes, c’est un lieu privilégié au coeur de la Provence. Il est donc judicieux d'étudier avec précision tous les programmes immobiliers.

Une situation géographique privilégiée

Entre modernité et tradition, vous ferez la connaissance de cette petite ville qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Des programmes immobiliers à Miramas sont idéalement situés puisque vous êtes seulement à 30 minutes de l’aéroport de Marseille et à moins de 40 minutes d’Aix-en-Provence. Le cadre est donc privilégié, ce qui vous permet de rentabiliser rapidement un investissement locatif. En effet, la verdure est propice aux promenades et vous pouvez vous ressourcer tranquillement. Il est toujours intéressant d'avoir les avantages de la ville et ceux de la campagne.

Les biens immobiliers à Miramas sont privilégiés

Les programmes sont assez vastes avec des appartements, mais également des maisons individuelles. Les superficies s’adaptent à vos besoins, car pour une location saisonnière le studio sera parfait. A contrario, le logement de 4 pièces sera idéal pour une habitation principale. Bien sûr, les lots suivent les normes en vigueur en termes d’écologie, ils répondent donc à la réglementation thermique de 2012. Il suffit d’organiser un voyage à Miramas pour constater tous les avantages de cette commune. Le patrimoine naturel est préservé, les adeptes de l’environnement devraient apprécier.

Quelques projets sont envisagés à Miramas

Cette ville est déjà dynamique, mais elle possède quelques projets pour que l’avenir soit encore plus radieux. Par exemple, la commune proposera une rénovation de la gare ainsi qu’un nouveau centre-ville, mais également un stade d’athlétisme couvert. Il est donc préférable d’utiliser vos économies dans une telle région puisque votre investissement sera rapidement rentabilisé.