Trousse personnalisée : 7 idées de matériel pour la rentrée scolaire

Les grandes vacances prennent déjà fin et la rentrée scolaire est déjà là. En tant que parent, il est important de se mettre assez tôt à préparer la rentrée des enfants. Cela implique d’acheter tout le matériel nécessaire. Pour mieux le ranger, vous pouvez opter pour une trousse personnalisée. Cette dernière peut constituer une réelle source de motivation pour que votre enfant ressente de la joie à prendre le chemin de l’école.

Une trousse personnalisée pour les plus petits

Pour de nombreux enfants, la rentrée scolaire est une véritable épreuve, notamment pour les plus petits. Cela marque la séparation avec les parents. À cette épreuve viennent s’ajouter les différentes consignes que l’enfant est tenu de respecter de la part de son enseignant et de l’école. Il est difficile dans cette période de les contrôler et d’avoir la certitude qu’ils ne passeront pas leur journée à pleurer.

Pour éviter ce choc émotionnel, le choix d’une trousse personnalisée constitue entre autres une meilleure alternative. Elle permet à l’enfant de mieux affronter la séparation d’avec ses parents à la rentrée des classes et d’être plus enthousiaste, car elle peut être personnalisée avec la photo de toute la famille. Il ne se sentira pas seul et dépaysé et sera donc moins triste. Vous pouvez vous rendre sur le site de Photobox pour découvrir des modèles de trousse ainsi que d’autres cadeaux personnalisés mis en vente.

La trousse personnalisée est ce petit sac dans lequel les enfants peuvent mettre tout le petit matériel dont ils auront besoin. Il peut s’agir de stylo, de crayon, de gomme, de feutre… En personnalisant la trousse, l’enfant lui accordera plus de valeur et aura du plaisir à y ranger tous ces objets et éviter qu’ils se perdent. Les photos de famille ne sont d’ailleurs pas les seules possibilités de personnalisation qui s’offrent à vous. Vous pouvez aussi customiser la trousse de votre enfant avec ses propres dessins, la photo de son animal de compagnie préféré ou son personnage de dessin animé préféré. Dans un cas comme dans l’autre, il sera heureux de l’exhiber fièrement.

Les enfants aiment partager avec leurs camarades ce qu’ils ont de précieux. Une trousse personnalisée est un cadeau précieux qu’il pourra leur montrer et se faire ainsi de nouveaux amis.

Le sac à dos, optez pour un modèle personnalisé

Difficile d’imaginer un écolier sans son sac à dos. Pour cette rentrée des classes, pourquoi ne pas opter pour un modèle personnalisé. Vous avez le choix entre des modèles personnalisables avec une photo de famille ou l’inscription des prénoms de votre enfant. Ainsi, dans ce second cas, vous pouvez inscrire les prénoms sur le bras du sac ou devant pour qu’il soit plus visible.

Dans le premier cas, vous pouvez aussi bien opter pour une photo de l’enfant au lieu d’une photo de famille. Faites-le participer au choix pour qu’il se prononce sur ces préférences. Cela aura un impact positif sur son mental et il pourra affronter la rentrée avec plus d’enthousiasme.

Un masque personnalisé, un choix beaucoup plus fun

En cette période de crise sanitaire liée au Covid-19, le maître mot est le port du masque. Puisque les enfants sont très vulnérables et seront exposés au virus à cause des regroupements, vous pouvez leur offrir des masques personnalisés portant leur prénom.

Cela leur rappellera les autres mesures barrières qu’ils doivent observer une fois à l’école. Et puisqu’il porte leur prénom, ils seront d’autant plus fiers de le porter. Pour le choix de la matière du masque, le tissu est conseillé. Il est réutilisable et vous donne donc la possibilité de le laver pour une utilisation ultérieure.

De nouveaux habits pour la rentrée

Pendant les vacances, les enfants font différentes sorties et portent ainsi la majorité de leurs habits. Ils s’attendront certainement à recevoir de la part de leurs parents des habits neufs pour démarrer la rentrée. Amenez-les donc faire du shopping et les laissez les choisir eux-mêmes les habits qu’ils porteront pendant l’année scolaire.

Les feutres pour leur permettre d’exercer leur créativité

L’activité principale pour développer l’intelligence des enfants est le dessin. Il est important de mettre à leur disposition des feutres pour qu’ils puissent s’exercer à l’école ou à la maison. Ils pourront par exemple griffonner eux-mêmes des images en toute autonomie et développer ainsi leur esprit de créativité. Vous pouvez aussi lui offrir un cahier de dessin à colorier.

Si c’est une activité que votre enfant semble particulièrement aimer, alors vous pouvez mettre à sa disposition d’autres équipements de dessin comme de la gouache, du papier canson et des pinceaux pour qu’il puisse s’initier à la peinture.

Les jeux éducatifs pour s’amuser tout en apprenant

Pour les tout-petits en classe maternelle, l’achat de ce type de jeu leur sera très utile. Il s’agit de petits jeux qui portent sur différentes thématiques pour leur faciliter le processus d’apprentissage à la maternelle. Ils portent généralement sur l’apprentissage :

des chiffres ;

du corps humain ;

du monde végétal ;

des lettres ;

des formes ;

des animaux ;

Ils sont conçus en différentes sections. Les enfants qui sont inscrits en cours préparatoire peuvent aussi se l’approprier.

Une gourde pour rester hydraté toute la journée

En général, les enfants se dépensent énormément durant la journée, pendant la récréation ils s’adonnent à différents types de jeux et sont amenés à beaucoup courir ou sauter. Il est alors indispensable de glisser une gourde d’eau réutilisable dans leur sac d’école. Ils pourront tout au long de la journée se réhydrater lorsqu’ils se dépensent. D’eux-mêmes ils peuvent aller la remplir au cours de la journée. Cela préserve leur santé, surtout en période de forte chaleur, de plus, c’est une solution écologique et économique. Vous pouvez là aussi, rechercher sur des boutiques en ligne spécialisées, des gourdes à personnaliser pour votre enfant.