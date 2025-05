Comment s’appelle une bière avec de la grenadine ?

La bière entre dans la préparation de plusieurs desserts, mets et autres boissons. Plusieurs cocktails sont d’ailleurs faits à base de bière, de fruits, de sirop et autres boissons alcoolisées. Chacune de ces créations a des noms particuliers en fonction des divers éléments qui les composent. Il en est de même du cocktail fait à base de bière et de grenadine. Quel est alors le nom de cette boisson ?

Le cocktail Tango

Une bière dans laquelle est mélangé du sirop de grenadine est appelée Tango. Cette boisson est légère, rafraichissante et est très connue en France, en Suisse et en Belgique. Ce cocktail est très apprécié, ce qui se remarque par sa consommation plutôt élevée.

Le Tango tient évidemment son appellation de la danse. Ce nom a été attribué au cocktail à cause de la couleur de la fameuse boisson. Durant les années folles en effet, la danse Tango s’est répandue dans les villes de Paris.

L’univers coloré de cette danse était associé à la couleur orange vif ; une couleur que le cocktail à base de grenadine et de bière arbore fièrement. Le nom Tango lui a donc été donné parce que sa couleur rappelle très bien le monde de cette danse.

Pour la préparer, il vous suffit de verser dans un verre tulipe, 2 cl de sirop de grenadine. Ajoutez ensuite la bière fraîche sur le sirop. Buvez-le ou servez immédiatement sans décoration quelconque.

Le cocktail Monaco

Après le cocktail Tango, place au Monaco qui est également une boisson à base de bière et de grenadine. Le Monaco est une variante du Tango, juste qu’un troisième ingrédient s’ajoute à la préparation de la boisson. Il s’agit de la limonade.

Le Monaco est un cocktail tout aussi apprécié que le Tango puisque les deux se font presque de la même façon. Pour bien réussir cette boisson, vous devez utiliser 1 ou 2 cl de sirop de grenadine, 5 cl de limonade et 15 cl de bière. Dans un verre tulipe, mettez la grenadine, puis ajoutez jusqu’au tiers du verre la limonade. Versez-y ensuite la bière et votre cocktail est prêt.

Assurez-vous que la bière et la limonade soient fraîches afin que le cocktail ait aussi un effet très rafraichissant. Si le Tango tient son nom de la couleur même du mélange, le Monaco tient le sien de la couleur de ses ingrédients.

Vous avez en effet le blanc de la limonade et le rouge de la grenadine qui rappellent les couleurs du drapeau monégasque. Aussi, le Monaco a été inspiré par un cocktail américain appelé Snakebite qui signifie morsure du serpent en français. Ladite boisson est composée de bière et de cidre.

La bière idéale pour le Tango et le Monaco

Le Tango et le Monaco sont les deux cocktails dans lesquels il y a un mélange de bière et de grenadine. Comme vous l’aurez compris, le Monaco est le Tango avec quelques cl de limonade. La bière la plus recommandée pour ces boissons est une bière blonde légère.

L’idéal serait même qu’elle soit à la pression. Vous aurez ainsi des cocktails bien légers et raffinés avec un beau mélange de saveurs et de goûts. La bière blonde n’étant pas une bière très amère, vous pourrez bien profiter du goût des autres ingrédients.

Une bière composée de grenadine s’appelle donc le Tango ou le Monaco. Vous avez désormais toutes les astuces pour les préparer.