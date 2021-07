Home » Loisirs Sports de glisse : quel matériel emporter pour les vacances ? Loisirs Sports de glisse : quel matériel emporter pour les vacances ?

Vous partez en vacances en bord de mer ou près d’une base nautique avec l’envie d’essayer des sports de glisse ? Vous avez prévu de faire un road trip ou une excursion entre amis ou en famille ? Afin de partir serein cet été, nous vous proposons de passer en revue la check-list du matériel à emporter avec soi pour les vacances. Suivez le guide !

Départ en vacances : quel matériel emporter avec soi ?

Si vous avez prévu de faire une excursion en bord de mer ou un road trip avec des amis ou la famille, il est important de bien s’équiper. Partir avec un bon équipement permet de se prémunir de petites déconvenues. Dans un contexte vacances, il faut pouvoir partir avec un bagage léger et efficace.

Pour les sports de glisse et si vous n’avez pas encore votre matériel, sachez que vous avez la possibilité de commander du matériel en ligne, en pack ou à l’unité, notamment sur The Corner Shop. Par précaution, certains amateurs de sports de glisse partent avec du matériel en double, afin de se laisser certaines possibilités en cas d’incident ou d’imprévu. Notre liste non exhaustive du matériel technique indispensable de sports de glisse :

Un kit de réparation pour planche ;

Des pads (straps) ;

Antidérapant ;

Des poignées (selon le sport choisi) ;

Des ailerons (selon le sport choisi) ;

Des pads de surf, le cas échéant ;

Harnais ;

Boots ;

Tous les accessoires en lien avec le sport de glisse choisi peuvent être achetés neufs ou d’occasion, pour bien faire votre bagage de vacances. Vous pouvez aussi acheter du matériel pour votre confort et votre sécurité :

Un casque de protection (helmet) ;

Une combinaison en néoprène (haut avec ou sans manches / entière);

Des chaussons pour sports nautiques ;

Un gilet qui limite les impacts ;

Un gilet de flottaison ;

Un bon maillot de surf ;

Enfin pour transporter le tout, pensez bien à prendre un sac clairement destiné à transporter votre matériel et vos accessoires de sports de glisse. ceci permet de les protéger et de les conserver à un seul endroit.

Sports de glisse : et le matériel de prêt ou de location ?

Lorsque l’on part en road trip ou en excursion, il est important de se dire que le matériel ne sera pas forcément disponible à l’endroit où vous vous trouverez. Cela dit, mieux vaut prévenir que guérir : en cas d’imprévu (vol, détérioration, perte, etc.), il vaut mieux penser à prendre du matériel de secours ou en doublon. Ceci permet par ailleurs de partager votre passion avec une personne en plus !

Que vous choisissiez le kitesurf, le wakeboard, le paddle ou le surf, les sports de glisse exigent d’avoir un certain nombre d’accessoires avec soi. De nombreux centres et bases nautiques peuvent fournir du matériel, mais encore faut-il qu’il soit en bon état, à la bonne taille, etc.

Le mieux reste encore d’anticiper : de cette manière, vous êtes indépendant et vous partez en étant sûr de ne pas avoir à compter sur une disponibilité aléatoire du matériel technique. Vous n’aurez plus qu’à en profiter avec vos amis !