Salon de l’automobile Paris 2016 : bilan

Dans le monde automobile, il existe des marques très célèbres et d’autres peu connues du fait de leur succès limité. Ce contraste ne réprime aucunement que chacun soit représenté au grand mondial de l’automobile de Paris, premier salon le plus visité au monde devant ceux de Tokyo et de Francfort. Il est programmé tous les deux ans et regroupe un grand nombre de visiteurs et de participants. C’est un concept qui a été inventé pour permettre aux grands constructeurs de présenter leurs produits et d’en vanter les mérites dans le but d’attirer des potentiels clients. Le salon de l’automobile de cette année a été clôturé ce dimanche 16 octobre, l’heure est donc au compte rendu des différentes réalisations qui y ont eu lieu.

Salon de l’automobile : édition 2016

Comme à l’accoutumée, il s’est déroulé durant ce mois d’octobre au Parc des expositions de la porte de Versailles. On pouvait compter environ 200 constructeurs et accessoiristes présents, notamment : Abarth, Aixam, Alfa Romeo, American Car City, AMG, Audi, BMW, BOOM, Burby’s, Citroën, Dacia, Dangel, DS, Eagle, EasyMile, Ferrari, Fiat, GLM, Honda, Humvee, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Ligier, Maserati, Mercedes-Benz, Microcar, Minauto, Mini, Mitsubishi, Moke, Nissan, Opel, Peugeot, PGO, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Smart, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen. Deux semaines pendant lesquelles toutes ces marques ont donc proposées des expositions plus intéressantes les unes que les autres.

Ce salon de l’automobile a été riche en couleur et en émotion comme le souligne le blog auto voiture-valk.fr. Les grandes nouveautés ont été mise en exergue, certaines marques ont proposées des modèles revisités et les futures accessoires ont été présentés. Cependant, la baisse du taux de fréquentation sur le site (14%) n’a pas empêcher que cette édition affiche un bilan positif. En effet, selon les divers sondages, près de 93% des visiteurs auraient été satisfait et bon nombre d’entre eux précisément 1 visiteur sur 3 prévoit d’acheter un nouveau véhicule dans les mois à venir.

La présence de la gente féminine à ce salon a été très apprécié étant donné qu’elle confirme l’intérêt de cette dernière pour la chose automobile qui était plus adulé auparavant par des hommes; ceci dit, 1 visiteur sur 4 était une femme. Plusieurs personnes y sont allées pour leur première fois contrairement à certains constructeurs comme : Ford, Mazda, Ford, Volvo ou Lamborghini qui ont marqué l’événement par leur absence. Toutefois, les participants semblent avoir été satisfaits de ce salon parisien qui a été une fois encore le théâtre de constructions les plus sophistiquées, dotées des dernières technologies pour assurer des performances irréprochables.