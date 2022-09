Quelles sont les séries Netflix les plus attendues de cette fin d’année ?

La fin de l’année s’annonce très palpitante pour tous les cinéphiles, abonnés de la plateforme Netflix. Pour cause, ce géant du streaming a déjà prévu la sortie de nouvelles séries ou tout au moins la suite de certaines d’entre elles. Quelles nouveautés attendent donc les amoureux du cinéma ? Voici pour vous les séries Netflix les plus attendues de cette fin d’année.

The Midnight Club

La première saison d’une toute nouvelle série horreur vient d’être dévoilée par le géant du streaming Netflix. Également annoncée sur le site ActudesSeries.com, la série The Midnight Club attise déjà la curiosité des fans et rend certains plus qu’impatients. Heureusement, le géant du streaming a déjà officialisé sa bande-annonce pour calmer les plus impatients. Faisant partie des programmes Netflix les plus chauds et les plus attendus de l’automne, cette série fera son apparition sur la plateforme le 7 octobre prochain.

Inside the World’s Toughest Prisons

Même si elle est un peu trop brève, la série documentaire Inside the World’s Toughest Prisons est très appréciée des téléspectateurs. Il faut dire qu’elle fait faire le tour d’horizon des prisons à mauvaise réputation. Déjà diffusée en 5 saisons, cette série Netflix a donc de quoi faire saliver les fans pour son prochain opus. Pour information, la saison 6 de la série débutera le 28 septembre prochain. À travers celle-ci, Raphaël Rowe fera son tour des terribles prisons du monde en parcourant 4 nouvelles destinations.

Emily in Paris

La série romantique Emily in Paris fera son grand retour à travers sa saison 3 d’après l’annonce de la grande plateforme de streaming Netflix. En effet, Emily Cooper continuera ses aventures dans la capitale pour le plus grand bonheur des férus de romance. Ainsi, cette nouvelle saison de la série racontant le quotidien d’Emily à Paris sera disponible vers la fin de l’année 2022 selon les dernières nouvelles. Il faut dire que cette petite attente est due au tournage qui se déroule encore pendant l’automne.

Manifest

Bonne nouvelle pour tous les abonnés de Netflix. La plateforme de streaming a annoncé la quatrième saison de la série Manifest préalablement annulée qu’elle reprit par la suite. Pour calmer les ardeurs et impatiences des uns et des autres, Netflix a révélé les premières images de la série. Il faudra juste attendre quelques semaines de plus, soit le 4 novembre prochain pour avoir les réponses aux questions tant posées sur la série.

The Crown

La suite (saison 5) de la très célèbre série The Crown a été annoncée par la plateforme de streaming Netflix. Avec de nouvelles intrigues et de nouveaux acteurs, cette série a de quoi susciter la curiosité des fans. Il faut savoir que la saison 5 de la série The crown devrait proposer 10 épisodes. Même si le tournage a été suspendu en signe de respect à la mort de la reine Élisabeth II, la saison 5 de la série sera diffusée au mois de novembre 2022.