Home » Actu Quel est le prix du visa canadien ? Actu Quel est le prix du visa canadien ?

Vous souhaitez peut-être voyager au Canada pour rendre visite à votre famille, pour les affaires ou pour visiter la ville ? En tant qu’étranger vous êtes obligés de posséder un visa pour entrer sur le sol canadien. Il est important que vous ayez toutes les informations nécessaires pour garantir votre arrivée sur place.

Quelques détails sur les frais du visa canadien

Déjà, vous devez savoir que depuis 2016, les frais du visa canadien se payent en ligne. Par ailleurs, le gouvernement du Canada rembourse les frais de demandes de visas rejetés mais sous conditions.

A lire en complément : Faut il utiliser son ordinateur personnel au travail ?

Soit votre dossier pour la demande de visa n’est pas complet , soit le programme que vous avez ciblé est complet, soit votre demande est arrivée avant que l’on ouvre un programme.

Par contre, que votre demande de visa soit validée ou rejetée, vous n’aurez droit à aucun remboursement en ce qui concerne les frais afférents aux données biométriques. Sauf si vous faites une demande de remboursement particulière. Mais passé un délai de 6 semaines, vous devrez rédiger une nouvelle demande.

A voir aussi : Vérifier la conformité de son installation électrique

Le prix du visa canadien selon la demande

Les ressortissants des pays tels que la France, la Belgique bénéficient d’un accord particulier qui leur permet d’aller au Canada sans visa. Par contre, il leur faut un AVE ou Autorisation de Voyage Électronique. Les spécificités de l’AVE sont multiples. Il est valide pendant 5 ans ou jusqu’à ce que votre passeport expire ; vous êtes autorisé à séjourner 90 jours sur place et il vous avez la possibilité d’aller au Canada quand vous voulez tant que l’AVE est valide. L’AVE ne coûte que 7$CAN.

Si vous ne remplissez pas les conditions nécessaires pour obtenir l’AVE, vous pouvez faire une demande pour un VRT ou Visa de Résident Temporaire. Ce visa dure 6 mois. Vous avez deux types de VRT. Le visa à entrée unique ainsi que le visa à entrées multiples. Le premier permet d’entrer une seule fois au Canada tant que votre visa est valide. Il coûte 75$ par personne et environ 400 $ par famille.

Le second vous permet d’entrer au Canada autant de fois que vous le souhaitez sur une période de 10 années. Il coûte 150$ par personne et 400$ par famille.

Le visa de transit quant à lui est gratuit.

Les frais de données biométriques

Pour accompagner votre demande de visa canadien, les frais affiliés aux dossiers ne sont pas les seuls frais à considérer. Parfois, il vous sera demandé par précaution de compléter votre demande de visa avec vos empreintes digitales.

Si vous n’êtes là que pour peu de temps ou juste pour visiter le Canada, ou encore pour vos études ou le travail, vous ne serez pas obligés de partager vos données biométriques. Mais cela est valable seulement pour une durée de moins de 6 mois.

Mais si cela n’est pas le cas et que vous avez un âge compris entre 14 et 79 ans, vous êtes face à une obligation administrative. Vous devrez payer 85$CAN par personne et 170$CAN au maximum par famille. Il faudra alors payer 85 dollars canadiens par personne, et maximum 170 dollars canadiens par famille.