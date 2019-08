Home » Maison Pourquoi les canalisations se bouchent ? Les 8 causes les plus courantes ! Maison Pourquoi les canalisations se bouchent ? Les 8 causes les plus courantes !

Cela peut démarrer comme un souci mineur, mais des canalisations bouchées ou obstruées peuvent rapidement dégénérer en problème aux conséquences importantes.

Un égout bouché peut ralentir l’écoulement de l’eau, mais aussi provoquer de la corrosion et des inondations. Dans les cas les plus extrêmes il faudra procéder à des réparations coûteuses.

Mieux vaut prévenir que guérir. La prévention commence par l’analyse des causes et des origines des bouchons dans les canalisations. Vous trouverez ci-dessous la liste des 8 causes de bouchons domestiques les plus courantes et les moyens de les prévenir ou de les réparer.

Les cheveux

Les cheveux sont souvent responsables des obstructions, en effet ils peuvent se lier à la graisse et à d’autres substances collantes pour former des pelotes. La meilleure façon de traiter les blocages causés par des cheveux est de s’attaquer à la racine du problème. Assurez-vous que tous les drains d’évacuations des eaux usées ont des filtres ou des crépines. Comme dans la douche ou dans les lavabos, ils attrapent les cheveux. N’oubliez pas de les nettoyer régulièrement.

Le savon

Il est légitime que vous vous demandiez comment le savon peut causer un bouchon dans vos tuyaux. Il faut savoir que les pains de savon traditionnels sont en réalité fabriqués avec de la graisse ou du gras. Cette graisse contenue dans le savon se combine aux minéraux présents dans l’eau et laisse un résidu dur que l’on appelle l’« éponge de savon ». Réduisez votre usage de savon si cela est possible. Il sera parfois nécessaire de procéder à un nettoyage des tuyaux à haute pression pour éliminer ces traces de savon. Les outils pour ce faire sont très spécifiques. Le mieux est de faire appel à un professionnel du débouchage et de la vidange.

La saleté

Vous pensiez peut-être que votre égout et vos tuyaux sont là pour tout évacuer. Mais il est souhaitable d’éliminer au maximum l’excès de saleté de vos vêtements avant de les laver. Le sable et la terre peuvent s’accumuler et causer des problèmes dans vos drains. Secouez ou rincez l’excès de saleté et de boue de vos vêtements à l’extérieur avant de les mettre à la machine. Un conseil qui n’est pas valable pour que vos vêtements, mais pour tout ce que vous lavez dans vos éviers.

Les déchets alimentaires

Les déchets alimentaires ne devraient jamais être jetés dans les égouts, même si vous avez un broyeur dans votre évier de cuisine. Au lieu de cela, mettez en place un compost ou un vermicompost pour éliminer et valoriser les déchets alimentaires. Ceci est particulièrement important pour les déchets tels que les feuilles de thé et le marc de café qui ne se décomposent pas. Les autres aliments auxquels il faut faire attention incluent la graisse ou l’huile, car ils se solidifient en refroidissant dans les tuyaux et provoquent des blocages. Au lieu de cela, absorbez l’excès d’huile avec une serviette ou un journal en papier et jetez-la dans le compost. Vous pouvez aussi essayer de faire plaisir à un animal, les petits oiseaux du jardin ont particulièrement besoin de graisse en hiver pour survivre.

L’accumulation de minéraux

Les minéraux dissous dans l’eau calcaire peuvent s’accumuler et créer des masses minérales insolubles qui bloquent alors facilement les tuyaux. Une solution consiste à installer un adoucisseur d’eau pour votre maison si l’eau dure est un problème dans votre région. Si ce n’est pas une option, vous devrez régulièrement détartrer et éliminer les sédiments. Il peut être difficile de retirer les sabots d’accumulation de minéraux une fois qu’ils sont installés. Appelez donc un déboucheur professionnel si vos égouts et vos conduites ne semblent plus couler.

Les petits objets

De petits objets peuvent se retrouver dans vos canalisations en tombant dans l’évier ou la baignoire. Or, la plomberie n’est prévue que pour de l’eau, du papier toilette et des déchets humains. Cela vaut partout, qu’il s’agisse de vos toilettes, des égouts ou des éviers. Tout autre objet doit être éliminé de manière responsable à la poubelle, au compost ou au recyclage. Évitez à tout prix les lingettes et les tampons dans les canalisations. Si un corps étranger pénètre dans votre tuyauterie et cause des problèmes, vous aurez probablement besoin de l’aide d’un déboucheur professionnel pour l’enlever et vous assurer que votre tuyauterie revienne à la normale.

L’accumulation de papier toilette

Trop de papier hygiénique peut obstruer vos égouts et faire déborder vos toilettes au moment de tirer la chasse d’eau. Si de l’eau peut encore légèrement couler dans vos toilettes lorsque vous tirez la chasse d’eau, vous pouvez utiliser une ventouse pour déplacer et dissoudre une partie du papier toilette. Si cela ne marche pas, il faudra appeler un plombier pour régler le problème de bouchon.

Les racines d’arbre

Les plus petites fissures et les fuites dans vos conduites souterraines peuvent attirer les racines des arbres grandissant à proximité. Une fois à l’intérieur de votre tuyau, les racines trouvent des nutriments, grossissent et obstruent l’écoulement de l’eau. Mais ce n’est pas tout : elles continuent d’endommager vos canalisations. L’élimination des racines dans les tuyaux peut être complexe et nécessiter plus qu’un nettoyage au jet haute-pression. Pour faire les réparations, il faudra peut-être faire une excavation et remplacer le tuyau. Examinez la structure racinaire de vos arbres et de vos plantes et surveillez l’état de vos drains pour éviter des réparations coûteuses et de grande envergure. En cas de doute, demandez une inspection par caméra endoscopique.

Avec autant de causes de bouchons dans les tuyaux, la meilleure façon de les réparer est d’empêcher dès le départ qu’ils ne s’encrassent. Ne jetez jamais rien que vous ne devriez pas dans les égouts et évitez de tenter un débouchage de canalisations avec davantage de produits chimiques ou d’objets. Si vos tuyaux bouchés se transforment en urgence et nécessitent l’aide d’un déboucheur expérimenté, de nombreux plombiers se rendent disponibles 24 heures sur 24.