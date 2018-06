Home » Maison Pourquoi faire construire sa véranda sur mesure ? Maison Pourquoi faire construire sa véranda sur mesure ?

Souvent considérée comme réservée à une certaine catégorie de hauts revenus, la véranda a tendance à se démocratiser. La véranda est la solution idéale pour l’agrandissement de votre espace de vie, c’est une pièce très éclairée grâce à ses façades transparentes et indiquée pour le repos et la relaxation ; elle apporte aussi une touche de charme et d’élégance à votre maison. Son prix peut être assez onéreux d’où l’importance de bien estimer avec un professionnel le coût de l’aménagement et de prévoir votre budget en conséquence.

Les avantages d’une véranda sur mesure

Le principal avantage d’une véranda sur mesure est de vous permettre de disposer d’une pièce supplémentaire se situant entre la maison et le jardin. La grande luminosité de la véranda est pratique en hiver comme en été car elle permet d’avoir les avantages de la terrasse tout en étant à l’intérieur de la maison. Réaliser la véranda sur mesure vous permet de personnaliser cette pièce conformément à vos inclinations et tout en respectant votre budget. La véranda pourrait très bien remplir l’office d’un salon, être une salle de récréation pour vos enfants ou comporter des commodités telles que la piscine ou le jacuzzi.

Les différents styles de vérandas

Il existe plusieurs styles de vérandas mais votre choix devra être adapté à votre maison et à vos goûts. Le modèle de véranda pour lequel vous allez opter devra aussi dépendre de ce que vous voulez en faire : un salon, une piscine, une cuisine etc. Selon l’architecture de votre maison, vous pourrez vous décider entre une véranda tradition, une véranda dite de caractère ou une véranda moderne à acheter sur le web ou en boutique. Cette architecture principale devra aussi déterminer le choix du matériau : aluminium, fer forgé ou bois. Les vérandas en aluminium sont intéressantes du point de vue du prix tandis que les vérandas en bois possèdent des réelles qualités esthétiques et d’isolation.

Combien coûte la fabrication d’une véranda ?

Pour bien estimer le budget de construction d’une véranda, il faut bien comparer les prix des principaux matériaux de construction tels que le PVC, l’acier, le bois et l’aluminium. Pour l’isolation de la véranda, il faudra prévoir dans votre budget le coût du vitrage qui peut être du verre ou du polycarbonate qui est meilleur marché. Pour réaliser une véranda sur mesure, il faudra prévoir un budget oscillant entre 1000 et 3000 euros le m².