Loisirs Où aller à la Réunion ?

Située dans l’océan indien, l’île de la Réunion est parmi les départements français qui accueillent le plus de touristes. Pour cause, cette région dispose de nombreux lieux intéressants et attrayants. Vous avez pour projet d’y faire un tour. Focus sur les lieux que vous devez absolument voir pendant votre séjour.

La ville de Saint-Denis

Une fois sur l’île de la Réunion, s’il y a bien une localité que vous ne devez pas manquer de visiter, c’est Saint-Denis. Capitale administrative de l’île, Saint-Denis en plus d’être une commune très dynamique, vous donne la possibilité de visiter quelques joyaux culturels.

Pour vous déplacer dans les différents endroits de la ville de Saint-Denis, il est préférable de penser à louer une voiture. Toutefois, il sera utile de laisser de côté votre véhicule pour emprunter les rues piétonnes afin de contempler les maisons aux architectures particulières. Vous pourrez également profiter de votre séjour pour visiter les édifices religieux de même que le musée d’histoire naturelle pour votre plus grand plaisir.

Le Piton de la Fournaise

Le Piton de la Fournaise est un site naturel très connu de l’île de la Réunion. Si vous avez envie d’observer des crachats de lave, vous ne serez pas déçu du spectacle que ce site vous offre. Pour accéder au sommet de ce volcan, il faudra parcourir environ 2631 mètres d’altitude.

Grâce aux sentiers bien aménagés, vous pouvez faire ce parcours en utilisant différents moyens de transport. Pour les personnes qui désirent profiter du paysage environnant, elles peuvent parcourir à pied ces sentiers afin d’atteindre les abords du cratère. Pour les moins sportifs, il faudra utiliser une voiture, un VTT. Le cheval est également un moyen de transport que vous aurez la possibilité d’utiliser pour découvrir les merveilles de ce lieu.

Le Voile de la Mariée

Pour ceux qui aiment les cascades, ils trouveront leur plaisir en visitant le Voile de la Mariée. Vous aurez l’occasion de le découvrir après le village de Salazie en allant vers Hell Bourg.

Cette cascade est constituée de plusieurs jets d’eau qui coulent depuis le haut d’un rempart de végétation. Si vous aimez la nature, vous serez satisfait de la beauté de ce lieu. N’hésitez pas à vous renseigner sur la petite anecdote qui se cache derrière cette dénomination du lieu pour votre propre culture générale.

La ville de Saint-Paul

Pour les passionnés de la nature et de la mer, la ville de Saint-Paul est le lieu à ne pas manquer sur l’île de la Réunion. Vous y découvrirez de splendides plages de sable blanc sur lesquels vous pourrez passer d’agréables moments en amoureux ou en famille. Vous aurez également le plaisir de découvrir des sites naturels comme Piton Maïdo qui est l’un des plus beaux de l’île. Quelques monuments historiques sont aussi accessibles de quoi vous plonger dans le passé de l’île. Vous pouvez marquer votre passage à travers cette ville en achetant quelques-uns des merveilleux objets artisanaux que vous retrouverez au cours de vos différentes visites.

Il existe bien évidemment bien d’autres lieux intéressants à découvrir sur l’île de la Réunion. Cette liste est loin d’être exhaustive.