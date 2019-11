Home » Actu Mieux vaut-il louer ou acheter son matériel de chantier ? Actu Mieux vaut-il louer ou acheter son matériel de chantier ?

Terrassement, forage, transport et déplacement de matériaux, compactage… : nombreuses sont les tâches à assurer sur un chantier. Pour les accomplir, vous avez besoin d’engins et d’équipements tout aussi variés. Alors pour travailler dans de bonnes conditions tout en assurant votre équilibre budgétaire, vaut-il mieux acheter ou louer votre matériel de chantier ?

Selon le domaine (démolition, terrassement, carrières, travaux publics…), une entreprise utilise des engins spécifiques propres à chaque chantier. Acheter des machines différentes nécessite un budget très important qui impactera la rentabilité de l’entreprise.

La vente et la location de matériel de chantier ont connu une bonne progression en 2018. Mais quelle est la meilleure méthode pour se procurer du matériel de chantier : la location et l’achat ? Voici quelques éléments de réponses.

En général, les PME ou certaines entreprises de construction rencontrent quelques complications en particulier durant les travaux de bâtiment. Elles sont d’ordre budgétaire ou d’ordre matériel. Elles doivent adopter des techniques de construction innovatrices, sans oublier le matériel de qualité pour pouvoir signer plus de contrats et notamment être conforme vis-à-vis de la sécurité ainsi que la lutte contre la pénibilité. Etant donné que l’achat de nouveaux matériels est coûteux, il peut être intéressant d’envisager la location pour limiter le plus possible les gros investissements tout en améliorant la productivité des entreprises sur les chantiers.

Si vous utilisez ponctuellement certains engins et machines de chantier, mieux vaut envisager la location, plutôt que l’achat.

En effet, si votre machine est sous-utilisée, vous allez rapidement perdre de l’argent, notamment en raison des charges qui vont peser sur votre équipement pour vos chantiers de construction.

Les avantages de louer son matériel de chantier

Les avantages sont multiples puisque vous profitez d’un équipement dernier cri et parfaitement adapté à votre usage. De plus, vous n’avez ni à entretenir votre matériel, ni à le stocker dans un entrepôt ou un local.

Une entreprise ne peut pas se permettre d’acheter chaque année des machines nouvelles à la pointe de la technologie, car cela nécessite un budget colossal et long à amortir. Donc, il est difficile, voire impossible pour une entreprise de suivre la tendance et de remplacer son stock. Les engins de chantier existent en de nombreux modèles et il est pratique de pouvoir bénéficier d’un parc de location presque illimité vous permettant de choisir les engins de travaux en fonction de leur poids, capacité de déport, levage, charge qu’ils peuvent porter ou encore leur capacité de creusement.

Les outils loués respectent les normes en vigueur et sont maintenus par des spécialistes. Il y a alors moins de risques que votre outil ne fonctionne pas. Par ailleurs, là où vous conservez pendant dix ans votre matériel utilisé ponctuellement, les loueurs ont un turn-over plus important. Vous pouvez donc en général être assuré d’avoir un outil à la pointe de la technologie, mais aussi de la sécurité.

Il convient alors aux professionnels du BTP de déterminer leur taux d’utilisation des machines, et calculer son coût pour décider de privilégier l’achat ou la location de matériel BTP.

Faire des économies sur un chantier est la première préoccupation des professionnels du BTP. Ceux-ci recherchent par tous les moyens à baisser les coûts. Il est alors intéressant de savoir s’il est plus opportun pour les professionnels du BTP de louer ou acheter des équipements BTP selon ce professionnel toiturier. Selon une étude récente, certaines machines ne valent pas la peine d’être louées, c’est notamment le cas des chenilles hydrauliques ou des mini-pelle. Ceci s’explique en raison de la popularité de ces machines de chantier et de leur utilisation intense nécessitant plus de maintenance et d’entretien.

Si une entreprise n’utilise pas régulièrement les mêmes engins sur ses chantiers de construction, il sera judicieux et intéressant pour elle de recourir à la location. En effet, une machine qui est souvent stockée et peu utilisée ne sera pas rentable pour une entreprise. En plus, des charges à dépenser par l’entreprise pour le maintien en condition de cette machine dormante dans son entrepôt. Vous l’avez compris, il y a de nombreux intérêt à louer une machine de chantier.

Vous l’avez compris, louer du matériel de chantier est une bonne solution pour optimiser les coûts, le temps et les prestations de votre entreprise. Pour savoir quelle est la meilleure option entre location et achat, il existe des outils de comparaison en ligne pour accompagner votre décision.

La multitude de loueurs présents sur le territoire vous garantie d’en trouver forcément un à proximité de chez vous. Imaginez, un matériel entretenu et donc opérationnel en permanence juste à côté de chez vous. Un conseil : faites jouer la concurrence en demandant plusieurs devis, demandez conseils et sélectionnez le matériel le plus adapté à vos besoins.

Flexibilité, coûts maîtrisés, absence d’entretien, équipements modernes, louer ses engins de chantier ne possède que des avantages, ou presque puisqu’ils ne vous appartiennent pas ! Prêt à sauter le pas pour vos prochains chantiers ?