L’Afrique est un continent assez vaste qui regorge des vestiges du passé et d’endroits paradisiaques. C’est pourquoi chaque année, les touristes ne manquent pas de venir visiter quelques pays du continent. L’un des pays les plus visités au Maghreb est le Maroc. Ce sont les villes de Marrakech et d’Agadir qui attirent le plus les étrangers. Cependant, le Maroc est une destination qui attire les étrangers pour plusieurs raisons. Découvrez les méandres du progrès du tourisme marocain en cette année 2018 dans cet article.

Le Maroc : la meilleure destination touristique en Afrique

Limité à l’Est et au Sud-Est par l’Algérie, au Sud par la Mauritanie, à l’Ouest par l’Océan Atlantique et au Nord par la mer Méditerranéenne, le Maroc est un pays qui bénéficie d’un climat doux avec des hivers froids et rigoureux en grande montagne. La végétation composée de plaines, forêts claires et de steppes offre une vue agréable et sensationnelle. Les dunes dans le désert et les oasis offrent une image inoubliable pour tous les touristes. Que vous soyez français, italien ou espagnol, il existe des compagnies de navigation pour une traversée en Ferry vers le Maroc.

Tous les moyens de déplacement sont bons pour visiter ce royaume, mais à bord d’un Ferry, vous aurez à bénéficier des bienfaits de l’air marin tout au long de votre voyage vers une destination exquise et idyllique. Vous avez encore la possibilité de faire embarquer à un coût moins onéreux vos véhicules pour limiter vos frais de transport. La solidarité marocaine est légendaire et tous les étrangers s’y sentent agréablement bien.

De plus, le royaume dispose d’infrastructures hôtelières de haut standing pour accueillir un nombre important de touristes. La gastronomie marocaine est riche et diversifiée. Elle a une sapidité authentique qui le différencie de toutes les autres gastronomies. Le Maroc est un pays riche en paysage naturel qui a les meilleures plages maghrébines.

Toutes ces raisons en plus d’un climat politique paisible font du Maroc une destination sécurisée. Vous pouvez aussi vous adonner à plusieurs loisirs comme le ski et autres sports nautiques. Les monuments architecturaux et les sites historiques sont des lieux qu’il faut absolument visiter pour comprendre l’histoire de ce pays d’Afrique du Nord. La médina de Marrakech, territoire médiéval aux allures de labyrinthe et la casbah des Oudayas à Rabat sont des lieux pleins d’histoires que vous pourrez par exemple visiter.

Les statistiques du tourisme marocain au premier trimestre 2018

De janvier à avril 2018, le Maroc a connu une hausse du nombre de touristes ayant visité le royaume. En effet, selon l’organe chargé des statistiques du tourisme marocain, on constate une augmentation de 12 % soit plus de 3,4 millions de touristes contrairement à la même période de l’année précédente. C’est surtout le taux de touristes étrangers qui a progressé de 19 % alors que le taux des Marocains vivant à l’étranger a augmenté de 1 %. Ces statistiques montrent clairement combien de fois la destination du Maroc est prisée par les étrangers surtout les Occidentaux.

Ainsi, les principaux étrangers qui viennent visiter ou passer des vacances ou encore des séjours au Maroc proviennent de pays divers. Contrairement à la même période de l’année précédente, on constate une hausse de l’arrivée des touristes provenant de :

L’Italie (18 %) ;

L’Allemagne (+14 %) ;

La France (+11 %) ;

Le Royaume-Uni (+10 %) ;

La Hollande (+10 %).

Les villes les plus visitées au Maroc sont respectivement Marrakech, Agadir, Fès, Rabat et Tanger. À la fin du mois d’avril, plus de 21,1 milliards de dirhams de recette ont été enregistrés par la seule activité du tourisme contre 17,9 milliards l’année dernière. Toutes ces statistiques témoignent de la bonne santé du tourisme marocain et consolident sa place de deuxième employeur du royaume.