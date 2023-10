Manger bio : quelques bonnes raisons de prendre des produits bio

Aujourd’hui, les produits bio sont tendance et ils inondent les rayons des grandes surfaces. On les présente comme des produits meilleurs pour la santé et pour l’environnement. N’en êtes-vous pas convaincu ? On vous donne quelques bonnes raisons de passer à l’alimentation bio dans cet article.

Les produits bio sont bons pour la santé

Même si vous n’êtes pas convaincu par ces produits bio, vous ne pouvez nier les dangers des pesticides pour l’homme. D’ailleurs, la liste des pathologies corrélées à l’exposition aux pesticides ne cesse de s’allonger et ce sont les enfants qui y sont les plus exposés. Pour vous protéger, vos enfants et vous, pensez à basculer vers le bio. En effet, les produits venant de l’agriculture biologique ne contiennent aucun résidu de pesticides de synthèse.

Les produits bio sont plus goûteux

Tout le monde ne sera pas d’accord sur le fait que les produits bio ont meilleur goût, mais testez par vous-même. Ce goût plus ressenti s’explique entre autres par le fait que les fruits et les légumes bio renferment une teneur en eau moins élevée. Ils sont alors plus goûteux, mais surtout, ils contiennent plus de nutriments. Les acteurs du bio remettent également sur le marché des variétés ancestrales dont on connaît moins le goût.

Les produits bio contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique

Vous vous demandez sûrement comment en choisissant des produits bio, vous pouvez contribuer au réchauffement climatique. Sachez que les terrains où on pratique l’agriculture biologique fixent mieux le CO2 vu leur richesse en humus et leur importante couverture végétale.

D’un autre côté, les agriculteurs bio en choisissant les engrais organiques garantissent la fixation de l’azote dans le sol. Ils n’utilisent pas les engrais azotés qui dégagent du protoxyde d’azote, un gaz responsable du réchauffement climatique. Il faut également savoir que les fermes biologiques, aussi, rejettent deux fois moins de CO2 qu’une ferme classique.

Les produits bio riment avec le bien-être des animaux d’élevage

On a déjà évoqué ci-dessus les fermes biologiques et poursuivons avec leur manière d’élever les animaux. Vous remarquerez que ces fermes élèvent les animaux en plein air, limitent le nombre d’animaux … En quelques mots, ils font en sorte que les animaux vivent dans de meilleures conditions. Le saviez-vous ?

Pour l’élevage des poules par exemple, dans le conventionnel, on peut atteindre les 13 poules par mètre carré et ces dernières sont souvent mises dans des cages. Dans l’élevage bio, on est limité à 3 000 poules en plein air. En choisissant une poule « bio », vous vous questionnez moins sa vie avant d’arriver à votre table.

Les produits bio ne sont pas si chers

Si certains rechignent à passer à l’alimentation bio, c’est pour le prix. Certes, dans les grandes surfaces et dans les magasins spécialisés, les produits bio affichent un prix plus élevé que les produits conventionnels. Sachez que ce sont ces distributeurs qui augmentent leurs marges, car de plus en plus de consommateurs privilégient les produits bio. Pour manger bio, vous n’êtes pas obligé de payer plus cher : vous n’avez qu’à faire vos achats auprès d’un grossiste. Rendez-vous sur vehgroshop.fr pour avoir des produits bio à prix accessible.