Les trois meilleures activités d’aventure à essayer de toute urgence

Vous avez envie de vous dépasser et de vivre une expérience unique et proche de la nature. Que ce soit pour faire plaisir à vos ados, pour vivre une expérience en famille, entre amis à l’occasion d’un week-end ou d’un enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, quelles sont les meilleures activités ? Après avoir cherché sur le web, voici le top 3 de ce que vous devez absolument essayer en 2019 si ce n’est pas déjà fait.

Faire de l’accrobranche

Vous souhaitez essayer une activité d’aventure, non dangereuse et accessible à tous les membres de la famille. L’accrobranche est une discipline idéale pour passer une journée amusante et évoluer sur des parcours adaptés à tous les niveaux de difficulté. Équipés d’un nécessaire de sécurité, et accrochés à une ligne de vie, vous devrez traverser des passages difficiles pour évoluer d’arbre en arbre. Si vous cherchez un lieu à proximité de Paris, il existe un très bon club d’accrobranche à Caen.

De la via ferrata

Dans les zones montagneuses, les chemins sont parfois très difficiles d’accès et sont faits d’installations de fortune. Là encore, parcourir un chemin à flanc de falaise peut être très impressionnant, surtout quand on se retrouve au-dessus du vide. Il est préférable de laisser cette activité de côté si vous avez de jeunes enfants, mais les adolescents qui aiment la nature vous suivront avec grand plaisir.

Une journée de canyoning

Vous aimez évoluer sur des terrains difficiles et dangereux, c’est le moment idéal de tender une aventure de Canyoning. La discipline emprunte de nombreuses techniques de randonnée, d’escalade, de rappel, ou encore de natation. Attention, si vous avez le vertige ou que vous êtes claustrophobe, ce sport n’est pas fait pour vous. Il est nécessaire de s’équiper d’une combinaison de plongée, car l’eau est très froide, des chaussures de randonnée, ainsi que du matériel d’escalade.

En 2019, c’est le moment de vous lancer dans l’aventure !