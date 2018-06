Home » Finance Les banques en ligne offrent des bonus pour les souscriptions Finance Les banques en ligne offrent des bonus pour les souscriptions

Les banques en ligne connaissent un succès sans précédent puisque les frais sont réduits et les garanties sont nombreuses. Vous pouvez souscrire directement sur Internet et vous recevez en échange un bonus intéressant.

Des bonus jusqu’à 130 euros pour votre compte

Internet a changé les comportements de tous les consommateurs puisque désormais ils peuvent délocaliser leur compte avec une gestion 100 % en ligne. C’est pratique et surtout économique, car les prix ne sont pas ceux dévoilés par les établissements classiques. Vous réduisez donc vos dépenses, mais la banque en ligne présente d’autres atouts au niveau des bonus octroyés. Vous avez par exemple jusqu’à 130 euros qui sont offerts si vous respectez les conditions pour la souscription.

Des taux préférentiels accordés par les banques en ligne

Cette méthode n’est pas seulement disponible avec les comptes traditionnels puisque vous pouvez aussi recevoir un bonus de bienvenue pour les livrets d’épargne, l’assurance-vie… Il y a également des taux préférentiels pour les prêts personnels ou les prêts immobiliers qui sont respectivement inférieurs à 1 et 1.22 %. Internet représente donc la meilleure solution pour économiser de l’argent tout en jouissant d’un environnement financier confortable qui n’est pas impacté par les frais. Il faut toutefois comparer toutes les solutions pour être certain de trouver la meilleure formule.

Une gestion en ligne très efficace et simple

Après l’ouverture de votre compte bancaire, vous pourrez ensuite opter pour diverses solutions d’épargne comme le livret A, le livret de développement durable ou le livret d’épargne populaire. Il suffit de confronter tous les taux afin d’identifier le pourcentage le plus attrayant en fonction de votre projet. Avec l’essor d’Internet, les Français sont devenus très friands de ces banques en ligne qui sont avantageuses et offrent un rapport qualité/prix très intéressant. Vous avez ainsi une gestion personnalisée sur le Web et même via une application.