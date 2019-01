Home » Maison Le couteau, un cadeau très spécial Maison Le couteau, un cadeau très spécial

Vous avez envie d’offrir un cadeau très spécial à un ami ou un proche auquel vous tenez. Sachez que le couteau est un présent très symbolique. C’est un objet personnel, intemporel et surtout usuel. En France, les artisans-couteliers ne manquent pas et chaque région a sa spécificité à l’image de l’Aveyron et de son célèbre Laguiole.

Le couteau, véritable image symbolique

Aujourd’hui, on le rattache volontiers au monde de la rualité, car peu de lieux publics en ville acceptent qu’on le porte à la ceinture ou qu’on l’ait dans un sac. Le couteau est pourtant un élément de la culture et du patrimoine français. C’est d’abord un objet usuel puisque chaque personne qui en possède ne mange qu’avec son propre couteau. Dans la littérature et le cinéma, on insiste sur l’importance du couteau sur la convivialité d’un repas champêtre ou d’un pique-nique en pleine nature. Aujourd’hui, les amateurs de stage de survie s’en procurent, car c’est l’objet avec lequel on peut fabriquer beaucoup de choses. Généralement, il est associé à la convivialité, et c’est pour cette raison qu’on estime que c’est le cadeau de l’amitié par excellence.

Que faire quand on reçoit un couteau ?

Si un jour, quelqu’un venait à vous offrir un couteau, sachez qu’il existe une tradition. Ce cadeau est un geste d’amitié avant tout. C’est pour cette raison qu’il faut donner une pièce de monnaie à la personne qui vous l’offre. La tradition veut que l’on fasse ce geste pour ne pas casser le fil de l’amitié. C’est un geste ancestral qu’il vaudrait mieux respecter et préserver pour l’enseigner à votre tour un jour.

N’oubliez pas d’offrir un étui

Un couteau personnel ne s’offre généralement pas seul. Il est important de prévoir un étui à couteau. Sur le site des couteliers, vous trouverez aussi un étui en cuir. Premièrement, cela permet d’éviter qu’il ne s’use prématurément. Deuxièmement, c’est une sécurité pour éviter les blessures accidentelles. N’oubliez pas qu’ils ne sont pas acceptés dans les lieux accueillant du public.