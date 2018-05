Home » Business La livraison des repas à domicile explose en France Business La livraison des repas à domicile explose en France

De nouveaux acteurs de la livraison à domicile émergent depuis quelques mois. Ce sont les restaurateurs eux-mêmes qui font cette démarche. Ces derniers se voient de plus en plus concurrencer par d'autres professionnels de la restauration. Ils doivent avant tout défendre leur spécificité. Que ce soit pour le petit déjeuner, le dîner, le déjeuner, la livraison à domicile ou en entreprise est aujourd'hui une tendance, les grandes tables se mettent au goût du jour.

De grands noms optent pour la livraison à domicile

L'avenir se joue actuellement à domicile. Les chiffres le démontrent, la livraison des repas a grimpé de plus de 20% tandis que les réservation au restaurant stagnent. Pourquoi se déplacer dans un bon établissement et payer plus cher le même plat que l'on peut avoir chez soi dans un cadre confortable et familier ? Désormais la livraison des repas à domicile représente plus d'une commande sur quarante. Se faire un resto chez soi, c'est aujourd'hui tout à fait possible. Oublier sushis, burgers, frites, sandwich, la cuisine plus élaborée, plus goûteuse d'invite dans le salon pour le bonheur de tous les gourmands. Ce sont les plus jeunes qui sont à l'origine de cette nouvelle tendance.

Le restaurant s'invite dans votre cuisine

Commander les plats préférés et les faire livrer à domicile grâce à des applications, c'est simple et tellement pratique. Les livreurs qui travaillent pour ces plateformes vous livrent en moins de 45 minutes des plats de haute gastronomie. Vous payez via votre smartphone et vous attendez tranquillement votre dîner bien installé dans votre canapé. Les meilleures tables de plusieurs grandes villes ont d'ores et déjà adopté ce mode de service. Les consommateurs en sont friands notamment lors d'une soirée entre amis, devant un match, un film. La livraison à domicile permet aux restaurateurs de toucher une cible qui n'aurait pas fait le déplacement dans leur établissement.