La brochure vidéo arrive

La dernière décennie nous a habitué aux innovations impressionnantes et surprenantes en terme de hi-tech. Tout va toujours plus vite, tout est toujours plus puissant et tout est toujours plus intelligent. Et le secteur de la communication et du marketing n’y fait pas exception, lui qui voit défiler de plus en plus de nouveaux supports toujours plus déroutants les uns que les autres. C’est dans ce cadre là que s’inscrit le tout dernier né des innovations communicationnelles, j’ai nommé la brochure vidéo. Innovant au point de marier le meilleur du marketing classique et du marketing digital. Quelques petites explications pour vous.

Le principe de la brochure vidéo

La brochure publicitaire, vous savez sans doute déjà ce que c’est. On en trouve encore régulièrement dans nos boîtes aux lettres, sous les essuies glaces de nos véhicules ou encore à l’entrée ou à la sortie de certains événements. Ces supports publicitaires sont bien loin d’être morts, bien au contraire, ils continuent à montrer une certaine efficacité. L’idée novatrice de la brochure vidéo est d’intégrer un support digital, l’écran LCD, à la brochure imprimée classique. Et cela permet d’obtenir un résultat novateur, moderne et surtout rare. De quoi attirer toute une nouvelle clientèle et de quoi mettre en avant sa marque et ses produits.

Quelques avantages de ce format

Le premier avantage, et non des moindres, de ce format, c’est son originalité. Car nous parlons d’un format rare, très peu rependu encore. De quoi, donc, surprendre ses interlocuteurs. De plus, comme pour la brochure classique, ce support est complètement et entièrement personnalisable et permet donc d’entièrement travailler son image de marque. Ne boudons pas, non plus, l’aspect novateur et curieux du format qui peut permettre de pousser à la rivalité, effet souvent recherché dans le digital de nos jours, et donc à toucher un grand nombre de personnes.