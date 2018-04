Home » Maison Comment bien choisir sa piscine gonflable ? Maison Comment bien choisir sa piscine gonflable ?

Vous disposez de suffisamment d’espace dans votre jardin et souhaitez y installer une piscine gonflable pour faire plaisir à vos enfants à l’approche de l’été, mais ne savez pas comment réussir à faire le bon choix. Beaucoup de parents procèdent à l’installation d’une piscine gonflable à défaut de pouvoir offrir des vacances à la mer à leurs enfants. Nous vous aidons dans cet article à trouver et acheter la piscine gonflable qui répondra à vos attentes en termes de sécurité pour les enfants et de prix pour vos finances.

Quel modèle de piscine gonflable choisir ?

De manière générale, les piscines gonflables se distinguent en trois principaux modèles : rondes, ovales et rectangulaires. Pour plaire davantage aux enfants, ces piscines sont le plus souvent très colorées. Si avez des enfants en bas âge, le mieux serait de porter votre choix sur un modèle peu profond afin de vous prémunir d’un éventuel accident par noyade. Il est possible de trouver sur le marché des piscines gonflables disposant d’emplacements pour déposer jouets et boissons afin d’éviter aux enfants de faire des allers-retours entre la piscine et la maison.

Quels critères pour choisir sa piscine gonflable ?

Avant tout achat de piscine gonflable, le premier critère à prendre en compte serait de déterminer avec précision celle qui irait dans votre jardin. En effet, la taille d’une piscine gonflable est primordiale au risque de se retrouver avec une piscine beaucoup trop grande pour votre jardin. Pour les enfants en bas âge, privilégiez une piscine ayant une profondeur de 20 cm au maximum. Pour les plus grands, vous pourriez opter pour une piscine de 50 cm de profondeur.

Combien coûte une piscine gonflable ?

Le prix d’une piscine gonflable diffère en fonction de nombreux critères comme par exemple la taille, le type ou encore la qualité. Il est possible de s’offrir une piscine de très petite taille à partir de 50 euros. Mais si vous souhaitez une piscine de meilleure qualité les prix atteignent les 400 euros voire plus en fonction de vos possibilités financières. Pour acheter votre piscine gonflable, plutôt que de le faire sur Internet le mieux serait de se rendre dans une boutique spécialisée pour bénéficier de conseils avant l’achat plutôt que de vous contenter d’images vues sur le web.