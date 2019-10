Home » Maison Combien coûte un changement de serrure Maison Combien coûte un changement de serrure

Le gros problème avec un changement de serrure est qu’il survient souvent au pire moment. Par exemple, tard dans la nuit, entre le 20 et le 21 du mois lorsque votre portefeuille est quasiment dans le coma ou en plein jour férié. Mais il existe des moyens de changer une serrure sans se ruiner. Suivez ces instructions.

À quoi sert une serrure ?

La serrure est un dispositif de sécurité indispensable. C’est un dispositif protégeant radicalement votre maison contre les cambriolages.

Choisissez une serrure en tenant compte des autres dispositifs de sécurité qui existent dans votre immeuble. Ainsi :

Si votre immeuble est déjà protégé par des caméras de vidéo surveillance et un digicode,

Si vous ne vivez pas dans une zone particulièrement violente.

Alors, vous n’avez pas besoin d’une porte blindée et d’une serrure dotée de trois points !

Quelles serrures sont disponibles ?

Trouver un serrurier pour un changement de serrure suit le choix d’un modèle en particulier. Il faudra vous décider entre au moins cinq modèles dont les serrures :

En applique : le modèle monopoint coûte 95,47 Euros sur des sites de vente en ligne. Vous devrez aussi payer 12 Euros au titre de frais de port.

Carénée : vous devrez dépenser 10 ou 11 Euros si vous choisissez le modèle classique. Le prix peut atteindre 590 euros pour une serrure haut de gamme.

Encastrée : qui vous reviendra entre 19 et 611 Euros avec 15 à 30 Euros de frais de port.

À crémone : elle est vendue entre 20 et 220,10 Euros.

À code : commercialisée entre 50 et 1200 Euros.

Combien payerez-vous pour l’installation ?

Plus votre serrure sera sécurisée et hi-tech plus vous payerez cher. La raison est simple : lors d’une intervention, votre serrure peut être abîmée, le prix payé est aussi une garantie engageant la responsabilité du serrurier au cas où.

Un serrurier coûte environ 40 Euros par heure. L’artisan vous facturera également entre 32 et 55 Euros pour compenser son déplacement. Vous pouvez faire des économies en achetant la serrure directement chez lui.