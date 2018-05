Home » Santé Combattre et vaincre la mauvaise haleine Santé Combattre et vaincre la mauvaise haleine

Personne n’est à l’abri d’une mauvaise haleine. Qu’elle soit chronique ou qu’elle survienne de temps à autre, elle met dans une posture inconfortable la personne qui en est atteinte. Quelles sont les causes de la mauvaise haleine ? Avec quels moyens peut-on y remédier ? Nous allons apporter des réponses à ces interrogations.

Les facteurs à l’origine de la mauvaise haleine

La mauvaise haleine, encore appelée halitose, est entraînée par une hygiène bucco-dentaire qui n’est pas bonne. L’odeur désagréable est souvent due à une carie dentaire non soignée, ou dans des cas plus graves, à des dysfonctionnements qui apparaissent dans la zone buccale (anomalie au niveau des gencives, dents de sagesse qui poussent anormalement, maladies dites parodontales….). Des problèmes respiratoires peuvent également en être la cause. C’est le cas de la sinusite ou des amygdales. Sans oublier les affections liées au système digestif (les ulcères), ou au métabolisme (à l’instar du diabète). Selon la gravité des causes de l’halitose, des remèdes seront mises en œuvres.

Se faire traiter par un chirurgien-dentiste

Si vous êtes confrontés à une mauvaise haleine fréquente et persistante, vous devez vous faire consulter par un spécialiste. Il pourra examiner votre cavité bucco-dentaire, vous questionner sur votre hygiène de vie et pratiquer les examens nécessaires bien que cela puisse avoir un coût financier. Ce qui lui permettra de tirer un bilan médical et de vous soumettre à un traitement adapté.

Soigner son hygiène dentaire

Certains cas d’halitose sont simplement dus à une hygiène qui laisse à désirer. Pensez à vous brosser les dents après chaque repas, surtout avant d’aller vous coucher. S’il y a des aliments qui sont restés coincés entre vos dents, n’hésitez pas à utiliser un fil dentaire. Vous pouvez aussi faire des bains de bouche. Stoppez avec la cigarette, l’alcool et les excitants comme le café. Une mauvaise haleine peut également être chassée grâce à des remèdes bien naturels comme le persil, le clou de girofle, le thym, ou la cannelle.