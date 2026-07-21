Cigarette et e-cigarette : quelles sont les différences ?

Il est clair que les cigarettes conventionnelles et les cigarettes électroniques peuvent être clairement distinguées. Mais où sont exactement les différences, également d’un point de vue scientifique ?

Le côté santé en particulier joue un rôle important pour de nombreux questionneurs. Il est bien connu que les cigarettes de tabac sont nocives. Mais la cigarette électronique est-elle plus saine ou les vapoteurs vont-ils de mal en pis ?

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Cet article examine de plus près les différences d’un point de vue médical et explique ce qui est important en matière de cigarette électronique.

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Les différences en un coup d’œil

L’e-cigarette a été développée en 2003. Contrairement à une cigarette conventionnelle, aucun tabac séché n’est brûlé ici. Au lieu de cela, un liquide spécial, également appelé liquide, est utilisé. Ceci est vaporisé par un serpentin de chauffage – donc ce n’est pas du tout de la fumée. Tout d’abord, il est important de noter qu’une e-cigarette n’est pas assimilée à des « chauffe-tabac ». Cela se produit souvent dans la langue vernaculaire, mais il existe diverses différences :

Cigarette de tabac – le tabac est allumé et brûlé. Cela crée à la fois la fumée qui est activement inhalée et la fumée qui est émise en permanence par la cigarette en raison du processus de combustion.

E-cig « chauffe-tabac » : ces modèles sont remplis d’une capsule remplie de tabac. L’appareil chauffe maintenant le tabac. Cependant, la fumée ne se produit que lorsque le bouton de démarrage est activement enfoncé. La fumée passive est ainsi massivement restreinte.

E-cigarette : cela fonctionne sans aucun produit contenant du tabac. Il y a un vaporisateur dans l’appareil qui chauffe une petite quantité du liquide rempli dès que l’interrupteur est enfoncé. Il n’y a pas de fumée, mais de la vapeur. Ceci est inhalé immédiatement, la vapeur passive peut difficilement être détectée.

Mais ce n’est pas seulement dans ces descriptions que les cigarettes au tabac diffèrent des cigarettes électroniques. Les différences sont extrêmement diverses :

Température : avec les cigarettes au tabac, des températures allant jusqu’à 850 degrés Celsius se produisent sur les braises. Le vaporisateur d’une cigarette électronique ne chauffe le liquide qu’à une température qui, selon le modèle, est comprise entre 80 et 120 degrés Celsius.

Produits de combustion : lorsque le tabac est brûlé, plus de 1 000 sous-produits sont créés, tous malsains. Il n’y a pratiquement pas de sous-produits dans la cigarette électronique. Le liquide se compose de propylène glycol, de glycérine végétale, en partie de nicotine et d’arômes. Bien que les substances aromatisantes soient également utilisées dans l’industrie alimentaire, le propylène glycol et la glycérine proviennent généralement du domaine médical.

Nicotine : une cigarette de tabac a toujours un taux de nicotine fixe, une concentration d’environ 0,8 mg par cigarette est courante. Avec l’e-cigarette, l’utilisateur décide si et combien de nicotine il souhaite consommer. Selon la cigarette choisie, il peut acheter le liquide lui-même ou le mélanger avec un liquide sans nicotine.

L’effet de la nicotine est également différent lorsque l’on considère la cigarette électronique par rapport à la cigarette. Si cela fonctionne rapidement avec une cigarette ordinaire, l’absorption de la nicotine avec l’e-cigarette est ralentie. Ceux qui changent ont donc souvent le sentiment que l’e-cigarette ne leur est d’aucune utilité. Cela est souvent dû au fait que vous ne tirez que lorsque les envies de nicotine se sont installées.

À quoi ressemble tout cela du côté santé ?

Cette question doit toujours être envisagée d’un point de vue spécifique. Aucun détaillant sérieux n’annoncera l’e-cigarette comme « saine », mais elle est plus saine que la cigarette de tabac.

En général, c’est une alternative plus saine :en éliminant les produits de combustion et la possibilité de vapotage à faible teneur en nicotine ou sans nicotine, la cigarette électronique sert aux fumeurs une alternative plus saine. On notera en particulier ici le monoxyde de carbone et les hydrocarbures irritants ou les substances goudronneuses, qui conduisent à des dépôts dans les voies respiratoires (anthracose).

Que faut-il considérer lors achat ?

Il n’y a pas grand-chose a mal faire lors de l’achat de cigarettes électroniques de nos jours. Il est toujours conseillé d’essayer certains appareils, car tout le monde ne peut pas gérer toutes les variantes :

Vapotage : de nombreuses cigarettes électroniques produisent aujourd’hui beaucoup de vapeur, qui est souvent chaude. Ce que l’on aime conduit à des irritations de la toux chez les autres. Parfois, les appareils à vapeur froide sont plus agréables.

Sécurité – les appareils nécessitent le marquage CE et ne doivent être achetés qu’auprès de sources fiables. L’alimentation provient d’une batterie qui doit être conforme aux règles de sécurité.

Liquides e-cig :- ils sont le bien le plus important de la cigarette électronique. La nécessité de dosettes ou de bouteilles de liquide dépend du modèle. La haute qualité à base d’ingrédients médicinaux et d’arômes issus de l’industrie alimentaire est importante.

De nombreuses questions sur l’e-cigarette dépendent de vos propres besoins et de l’utilisation probable. De nombreux utilisateurs préfèrent mélanger eux-mêmes leurs liquides ou fournir eux-mêmes le vaporisateur avec le fil. D’autres veulent vivre le vapotage comme ils ont l’habitude de fumer : ouvrez la boîte, sortez la cigarette, allumez-la et profitez-en. Pour ces utilisateurs, les e-cigarettes avec des dosettes préremplies sont idéales.

Conclusion : plus sain, mais pas entièrement sain.

La cigarette de tabac et la cigarette électronique diffèrent à presque tous les égards. Le seul dénominateur commun est que la fumée et la vapeur sont toutes deux inhalées.

À cet égard, l’e-cigarette est au moins beaucoup plus saine et donc une bonne opportunité pour ceux qui changent de vivre leur vice sans trop se mettre en danger.