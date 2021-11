Home » Business Business : quels sont les principaux réseaux sociaux chinois ? Business Business : quels sont les principaux réseaux sociaux chinois ?

Avec plus de 800 millions d’utilisateurs de réseaux sociaux en 2020, la Chine fait partie des plus grands marchés de réseaux sociaux au monde. Ces derniers sont généralement utilisés à des fins divertissantes, mais de plus en plus à des fins professionnelles. Les réseaux sociaux chinois deviennent progressivement une passerelle facilitant l’accès aux opportunités d’affaires. Quels sont les principaux réseaux sociaux chinois que vous pouvez utiliser si vous ciblez le marché chinois ? Nous vous disons tout à ce sujet.

WeChat, à privilégier si vous ciblez le marché chinois pour votre business

Il fait partie des réseaux sociaux les plus populaires de Chine. L’application atteint en 2021 près d’un milliard d’utilisateurs mensuels actifs, ce qui la hisse au rang de réseau social numéro un de Chine. Créé il y a 10 ans dans le but de permettre des échanges de messages instantanés et de passer des appels, WeChat a grandement élargi ses services.

Cette entreprise chinoise à succès illustre parfaitement ce qu’il faut savoir sur les réseaux sociaux chinois de manière générale. Il s’agit notamment de leur tendance à évoluer rapidement. L’application est désormais pourvue d’une multitude de services destinés à faciliter la vie des utilisateurs. Elle donne la possibilité de payer en ligne, de commander des taxis ou encore de faire des transferts d’argent.

WeChat, c’est aussi l’application idéale si vous avez envie de rapidement faire connaître votre affaire, afin d’exporter et de vendre en Chine. En effet, ce réseau social a intégré une fonction à travers laquelle elle fait bénéficier ses utilisateurs de mini-programmes. Ce sont des sortes de pages web qui apparaissent dans le fil d’actualité de WeChat.

Mettre en œuvre l’un de ces mini-programmes pour votre business vous sera hautement bénéfique. Vous aurez ainsi l’opportunité de profiter d’une très grande audience. Pour ce faire, il vous faut être référencé sur Baidu, le Google chinois. Ensuite, il vous suffira de créer un compte WeChat pour toucher les consommateurs chinois. Dans la mesure du possible, des données fournies par le réseau vous permettront d’affiner votre ciblage et d’être plus performant.

La plateforme QQ, parfaite pour des échanges commerciaux entre la Chine et le reste du monde

QQ est une plateforme digitale chinoise qui a été lancée quelques années avant Facebook. Si au début, elle n’était destinée qu’aux simples échanges de messages, elle a bien évolué. En effet, elle est beaucoup plus complète et vous laisse le champ libre concernant son utilisation. Ainsi, avec QQ, vous pouvez échanger des fichiers volumineux avec vos interlocuteurs et même recevoir et envoyer des mails.

Vous avez également la possibilité d’intégrer des groupes qui se composent de personnes ayant les mêmes idéaux que vous. La plateforme peut même vous servir à partager de la musique et à trouver un partenaire grâce au service de rencontres dédié à cet effet. L’utilisation de QQ peut donc aussi participer au développement de vos affaires.

Pour la plupart, les utilisateurs de cette plateforme sont des jeunes. Ils sont donc beaucoup plus ouverts à l’achat de produits très variés. C’est le réseau idéal si vous êtes une entreprise spécialisée dans la commercialisation de produits et si vous souhaitez vous attaquer au marché chinois. Vous pourrez tirer un profit certain du fort potentiel d’achat que représentent ses utilisateurs.

Le réseau Weibo

Weibo est un réseau social chinois qui a vu le jour en 2009. De manière simple, Weibo est une plateforme de microblogging qui permet à ses utilisateurs de partager des publications de différentes natures. Pour donner assez de liberté d’écriture, Weibo permet de saisir jusqu’à 10 000 caractères dans une seule publication. Il s’agit donc d’un réseau social conçu dans le but de faciliter l’expression de ses utilisateurs.

Avec plus de 500 millions d’utilisateurs actifs, Weibo est une plateforme où la communauté chinoise fait plus que publier. Elle peut partager, discuter et débattre sur des sujets variés. C’est aussi une application sur laquelle les tendances circulent très rapidement et deviennent virales. De fait, elle constitue l’une des sources d’informations privilégiées des Chinois.

Dans le but de faire du business avec les Chinois ou de susciter de l’intérêt pour votre affaire, une publication sur Weibo semble parfaitement indiquée. Par ailleurs, le réseau social est totalement ouvert et permet à tout le monde d’avoir accès aux informations. Même si vous y créez une page, vous êtes sûr que vos publications ne seront pas limitées uniquement à ceux qui suivent votre compte. Utiliser la portée qu’offre Weibo peut rapidement vous être profitable.

Le réseau Douyin

Destiné exclusivement au divertissement, ce réseau social a connu une croissance rapide. En 2020, il comptait plus de 790 millions d’utilisateurs actifs. Sa spécialité est la création et la publication de vidéos courtes, toutes plus originales les unes que les autres. Il s’agit d’une application sur laquelle la communauté chinoise passe beaucoup de temps. Le temps moyen journalier passé sur Douyin est estimé à 45 minutes.

L’une des particularités de ce réseau social est la forte présence de KOL (Key Opinion Leader). Encore appelés influenceurs, ils ont des communautés impressionnantes qui suivent attentivement leur contenu. Si vous désirez vous faire connaître sur Douyin afin de vous implanter en Chine, le moyen le plus efficace est de passer par un KOL. Mettre en place une campagne par le biais de ces influenceurs peut avoir des résultats très positifs.

Par ailleurs, le réseau permet de rediriger vers des produits en vente sur différentes plateformes. Cela est possible grâce à sa fonction shopping cart. Par conséquent, si vous avez une boutique en ligne par exemple, il est possible de rediriger directement les utilisateurs vers cette dernière. Pour plus d’efficacité, combinez la fonction shopping cart à une campagne avec un KOL. Vous gagnerez de nouveaux clients et boosterez vos ventes en Chine de manière spectaculaire.

Si vous faites des publications vous-même, veillez à rester dans le bon format de vidéos. Une astuce est de faire usage de défis personnalisés qui créent énormément d’engouement. Sinon, faites plus simple et contactez des influenceurs chinois.

La grande communauté de Little Red Book

Little Red Book est un réseau social qui a été créé en 2013. Très apprécié, il a su se former une communauté en ligne impressionnante, ce qui lui a permis de rejoindre la liste des meilleurs réseaux sociaux chinois. La popularité de ce réseau vient du fait qu’il offre plus qu’une simple plateforme de publication et de partage. En réalité, Little Red Book fait aussi office de moteur de recherche pour ses utilisateurs.

Il s’agit d’un réseau où de nombreux consommateurs passent du temps pour trouver des informations sur des sujets variés. Il peut s’agir de mode, de nourriture ou même de voyage. En dehors de cela, Little Red Book représente une aubaine pour développer votre affaire sur le marché chinois. Cela est d’autant plus vrai si vous possédez une plateforme en ligne. En effet, il joue aussi le rôle de plateforme d’e-commerce.

Cela veut dire que vous pouvez vous en servir pour orienter les utilisateurs vers l’achat de vos produits. Il faudra toutefois que leur présentation soit exceptionnelle pour attirer l’attention. Vous ne devez pas hésiter à faire des offres promotionnelles. Ces dernières pourront apparaître dans les résultats des recherches des utilisateurs. Malgré la centaine de milliers de contenus ajoutés par jour, il s’agit d’une plateforme sur laquelle vous gagnerez à vous trouver pour développer votre affaire.

La plateforme Zhihu

Zhihu est une plateforme sociale qui est la plupart du temps considérée comme la version chinoise du site américain Quora. Il s’agit d’un site web de questions-réponses qui regroupe une grande communauté. Cette dernière se compose de professionnels de différents domaines tels que le droit, l’informatique ou l’entrepreneuriat. Les membres de cette communauté se servent de la plateforme comme d’un vecteur de partage. Ils y renseignent de façon continue leurs connaissances, leur savoir, ainsi que leurs expériences.

Plusieurs éléments font de Zhihu une plateforme idéale pour mettre en avant votre business et développer votre guanxi. En effet, les utilisateurs du site se composent en grande majorité de personnes instruites et à haut revenu. De plus, si votre entreprise possède un site internet par exemple, l’utilisation de la plateforme favorisera son référencement. Cela est possible grâce à l’étendue du champ d’action du domaine de Zhihu sur les moteurs de recherche classique comme Sogou. Il faut également ajouter que la plateforme vous donne l’occasion de promouvoir votre image de marque, et ce, sur le long terme.