Bien organiser sa rentrée : les indispensables

La rentrée approche et que vus soyez étudiant ou dans la vie active, il est indispensable de bien s’organiser pour se reprendre en main après des vacances d’été bien méritées. Voici quelques astuces pour se préparer au mieux au retour dans la vie active.

L’agenda : l’indispensable pense-bête

S’il ne fallait choisir qu’un accessoire pour mieux s’organiser ce serait lui : l’agenda. Utile à la fois pour le bureau et la vie quotidienne, l’agenda peut-être personnalisable comme les agendas Vachon, créé de toute pièce comme le bullet journal ou acheté tel quel. Quoiqu’il en soit, noter ses rendez-vous et faire des check-list est un minimum pour avoir une vie bien organisée.

S’inscrire aux activités de loisirs

Musique, sport, clubs… tout est bon pour décompresser après une dure journée de labeur. Prenez de l’avance sur les autres en pensant à vous inscrire rapidement au risque de ne plus avoir de place. En effet, certaines activités très prisées comme la Zumba, le yoga ou la pratique de la guitare peuvent être saturées de demandes. S’inscrire en avance vous permettra de réaliser l’activité souhaitée sans le stress de l’inscription.

Du tri : le grand ménage de printemps en automne

Rien de tel pour commencer une nouvelle année de se débarrasser des choses inutiles qui polluent la maison et l’esprit !Que ce soit dans la garde-robe, dans les affaires de loisir, faire du vide fait le plus grand bien à l’esprit. Pensez à donner vos objets plutôt que de les jeter, vous ferez des heureux.

Reprenez le rythme

Très souvent répété mais presque jamais suivi, on connait l’importance d’avoir un rythme bien défini. Le corps récupère mieux avec des habitudes et des horaires réguliers. Si cela est indispensable pour les enfants et les ados, cela est également primordial pour les adultes. La fin de l’été doit être le moment où votre corps doit retrouver ses habitudes : heures des repas, heure du coucher… tout doit être remise en ordre de marche.