Barbe naissante : comment stimuler la pousse ?

Cela fait plusieurs années maintenant que la barbe est devenue un must have chez la gent masculine. Pour cause, la barbe est un symbole de virilité par excellence. Plus encore, elle met en valeur votre visage et fait ressortir vos mâchoires. Tout simplement, la barbe vous confère une apparence plus virile et plus masculine.

La barbe est une tendance phare. La preuve, plus de 50 % des hommes en France la portent fièrement. Une meilleure croissance de barbe, c’est le rêve de tous les barbus. Le hic est que parfois, vous avez beau en prendre soin, elle semble s’obstiner à ne pas prendre de longueur comme vous le souhaitez. Pas de panique ! Que vous soyez un barbu novice ou un barbu expérimenté, faire pousser la barbe peut prendre du temps.

Certes, la barbe naissante apparaît dès le lendemain du rasage. Pour développer un style chic et décontracté, votre barbe a cependant besoin d’être bien entretenue, et ce, le plus tôt possible. Vous ne savez pas par où commencer pour stimuler la pousse de votre barbe naissante ? Dans cet article, nous vous donnons quelques conseils pour entretenir votre barbe naissante et maintenir une meilleure croissance de celle-ci.

Prenez soin de votre visage pour stimuler la pousse de la barbe

Dès le début de la pousse, une barbe naissante s’entretient au quotidien. En ce sens, la première chose à faire est de garder votre peau et votre visage propres, hydratés et irréprochables.

Pourquoi nettoyer et exfolier votre peau ?

De nombreuses choses peuvent venir se loger dans les poils de votre barbe. Les plus fréquentes sont les miettes de nourriture, les poussières et les microbes. Pour favoriser la pousse de votre barbe, il est de ce fait essentiel de nettoyer et d’exfolier votre visage de manière régulière. Une peau propre et hydratée est une peau en bonne santé. Cette dernière contribue à la pousse de votre barbe. Une exfoliation de votre visage une à deux fois par semaine vous débarrasse des impuretés et de toutes les peaux mortes accumulées sur votre visage.

Nettoyer la barbe naissante permet de mieux la renforcer. Attention cependant, car l’utilisation de shampoing pour cheveux est totalement proscrite pour nettoyer votre barbe. Un shampoing capillaire est bien trop agressif pour votre barbe. De même, vous priverez votre visage de toute son huile naturelle. Le mieux est d’utiliser un shampoing ou un savon à barbe.

Un shampoing ou un savon doux à barbe ainsi qu’un nettoyant pour visage sont bons pour la peau et le cuir chevelu. Pour vous aider à trouver le produit dont votre peau et votre barbe ont besoin, faites confiance à BarbeTendance, un spécialiste en la matière. Vous pourrez ainsi mettre en place une routine beauté avec des produits de qualité. Avec, vous nettoyez votre barbe naissante et votre peau sans les agresser.

L’idéal est de nettoyer votre barbe à l’eau froide ou à l’eau tiède tout au plus. L’eau chaude décape le sébum de votre visage et freine la pousse de votre barbe. Pour exfolier la peau sous la barbe, utilisez un exfoliant pour visage au charbon végétal par exemple. Pour obtenir un résultat optimal, vous aurez besoin d’une brosse à barbe (de préférence en poils de sanglier). Cela s’avère bénéfique pour stimuler les follicules pileux et la circulation sanguine.

Utilisez des produits de soins adaptés

Afin que votre barbe naissante pousse plus vite, vous aurez besoin de plusieurs produits de soins.

Des produits hydratants

Comme nous l’avons souligné plus haut, l’hydratation de votre peau est essentielle pour stimuler et entretenir votre barbe. Appliquez donc un gel ou une crème hydratante pour visage matin et soir chaque jour. La règle la plus importante est d’appliquer le produit hydratant uniquement sur une peau propre.

Le gel ou la crème hydratante à base d’eucalyptus est ce que nous recommandons vivement. L’eucalyptus est connu pour favoriser la croissance des poils. À défaut de gel ou de crème, vous pouvez aussi tester les huiles essentielles à base d’eucalyptus.

L’huile à barbe

L’huile à barbe est à base d’huile de coco, d’huile de jojoba et d’huile de ricin. Les deux premières hydratent et nourrissent votre barbe naissante en profondeur. L’huile de ricin, quant à elle, adoucit votre barbe tout en densifiant vos poils. Pour un résultat optimal, appliquez uniquement une huile à barbe de qualité. Cela s’avère essentiel au développement de la barbe.

Nous conseillons une application régulière pour booster la croissance de votre barbe. Pour l’appliquer, vous n’avez qu’à verser 2 à 3 gouttes dans votre main. Ensuite, chauffez et appliquez directement sur votre barbe naissante. Manipulez quotidiennement afin que votre barbe naissante soit en pleine forme et très brillante 7 jours sur 7.

Le baume à barbe

Le baume à barbe et l’huile à barbe ont les mêmes vertus. Néanmoins, l’atout principal du baume pour une barbe naissante est qu’il nourrit et protège votre toison. Grâce à sa texture, le baume à barbe aide aussi à structurer le poil.

Le baume et l’huile sont complémentaires. Quoi qu’il en soit, pour utiliser le baume, vous n’aurez qu’à chauffer une noisette de baume entre vos mains avant de coiffer votre barbe.

L’huile de ricin

L’huile de ricin est de loin la meilleure astuce pour garantir une croissance rapide de votre barbe naissante. Grâce à sa concentration en vitamine E, l’huile de ricin favorise en effet une pousse saine tout en fortifiant le poil. L’huile de ricin est aussi connue pour ses propriétés antibactériennes et antifongiques. En d’autres termes, elle vous évite les démangeaisons lors de la pousse.

L’huile de ricin convient très bien pour masser la barbe. À raison de 5 à 10 min de massage, vous stimulerez la pousse de votre barbe naissante. En utilisant l’huile de ricin pour masser votre barbe, vous activez la circulation sanguine vers les follicules du cuir chevelu. Elle contient aussi des acides gras essentiels qui apportent de la robustesse à vos poils.

Misez sur des accessoires d’entretien pour barbe

Outre les produits de soin, vous pouvez également utiliser des accessoires spécifiques destinés à entretenir une barbe.

Quels accessoires pour tracer le contour de la barbe ?

Pour entretenir les régions du cou et des joues, vous aurez besoin d’un rasoir. Le rasoir coupe-choux est équipé d’une lame. Cette dernière s’avère très pratique pour tracer les contours de votre barbe. Pour un rasage sans le moindre risque de coupure ou de fausse manipulation, nous vous recommandons le rasoir électrique. Il garantit une grande précision pour tracer les contours de la barbe et donner à votre look les bonnes délimitations.

Vous aurez également besoin d’un peigne à barbe. Cet accessoire vous sera très utile pour dessiner votre barbe de manière impeccable et symétrique. Le rôle d’un peigne et d’une brosse à barbe est identique. La différence est qu’un peigne est plus pratique. Vous pouvez facilement le glisser dans votre poche pour l’utiliser à tout moment de la journée. Le peigne vous aide en même temps à garder votre barbe lisse et ordonnée. C’est l’accessoire qu’il vous faut pour démêler efficacement et rapidement les nœuds.

Quels accessoires pour tailler la barbe ?

Pendant les premières semaines qui suivent la naissance de votre barbe, il est inutile de la tailler étant donné que votre objectif est de stimuler sa pousse. Attendez entre 4 à 6 semaines pour tailler et remettre un peu d’ordre dans votre toison. En taillant trop souvent, vous allez juste freiner la pousse. En coupant les pointes de temps en temps, vous stimulerez en revanche la pousse. Bien évidemment, vous aurez besoin d’accessoires adaptés.

Parmi le matériel nécessaire pour garder votre barbe bien taillée, vous pouvez inclure :

la tondeuse à barbe : c’est un accessoire indispensable pour travailler au mieux la jonction entre vos cheveux et votre barbe. Pour tailler votre barbe de façon homogène, optez pour une tondeuse à barbe électrique. Ce modèle est réglable selon la longueur souhaitée,

: c’est un accessoire indispensable pour travailler au mieux la jonction entre vos cheveux et votre barbe. Pour tailler votre barbe de façon homogène, optez pour une tondeuse à barbe électrique. Ce modèle est réglable selon la longueur souhaitée, la brosse à barbe : cet accessoire est indispensable pour avoir une barbe parfaitement entretenue. Elle permet de stimuler les vaisseaux sous la peau, en plus de venir à bout des nœuds présents dans la barbe.

Une bonne dose de sommeil et une bonne alimentation pour stimuler la pousse de la barbe

Pour faire pousser la barbe naissante plus rapidement, il est impératif que vous vous reposiez correctement. Le sommeil est réparateur aussi bien pour votre corps que pour votre barbe. Durant le repos, les cellules abîmées sur votre visage vont se réparer. Ainsi, vos poils pousseront mieux. Avec 7 à 8 h de sommeil par jour, votre corps produira plus de testostérone.

D’un autre côté, pensez à manger des aliments sains qui favorisent la croissance de votre barbe. C’est par exemple le cas de l’amande, de l’avocat, du saumon et des agrumes. Privilégiez aussi les aliments riches en vitamines E, C, B1, B6, B12. Il en est de même pour les aliments riches en protéines tels que le poisson, la viande et les œufs. Il faudra impérativement les intégrer dans votre régime alimentaire. Surtout, n’oubliez pas de manger beaucoup de fruits et de légumes et de boire beaucoup d’eau.