5 façons d’aider la planète en famille ?

La planète terre est la seule planète du système solaire dite habitable. C’est une planète qui fournit toutes les conditions pour que l’homme puisse survivre. L’écosystème de la planète dont bénéficie l’homme permet d’avoir un environnement sain pour la propagation de l’espèce humaine. Mais force est de constater que l’homme à la recherche de profit contraint la terre à une pollution atmosphérique de grande envergure.

C’est ainsi que l’homme végète des substances toxiques et acides qui causent la dégradation des sols, des fortes pluies diluviennes, des écoulements, des érosions… La déforestation et la désertification agissent sur l’écosystème également qui se ressent par une sécheresse intempestive dans certaines régions du monde.

Les activités de l’homme causent des émissions de dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre. Cette pollution détruit la couche d’ozone, ainsi les rayons du soleil à forte température provoquent la fonte des glaciers. On assiste à des températures extrêmes dans certaines régions, des changements climatiques, et une élévation du niveau de la mer qui pourra être fatale à notre planète.

Pour éviter un désastre au niveau de notre planète bien aimée, il va falloir prendre des dispositions pour s’opposer aux industries chimiques. Il va falloir aussi prendre des mesures sur sa propre personne pour protéger la planète. Et ensuite adoptez des attitudes avec sa famille pour sauver la planète

Protéger la planète

La protection de la planète consiste à protéger l’environnement de la planète et à prendre soin de la nature qui nous entoure. Pour ce faire il faudra prendre des mesures et des précautions pour limiter les différentes émissions de CO2 causées par l’activité humaine.

En premier lieu il faudra identifier les activités de l’homme qui nuisent à la biodiversité. Ensuite il faudra mettre des actions en place pour éviter au maximum ces émissions.

Il va falloir également s’appuyer sur les grandes instances du monde pour la protection de l’environnement comme le programme des nations unies pour l’environnement.

Il faudra également sensibiliser sur l’environnement, son impact sur la terre, sur le développement durable, et sur les bonnes actions à prendre pour sauver la terre.

Comme on le dit la charité bien ordonnée commence par soi-même ainsi il faudra prendre des mesures vis-à-vis de vous-même pour protéger l’environnent. Bien que les industries chimiques sont les plus grandes causes de l’émission de gaz à effet de serre. Un individu par ses actions peut également polluer la planète. Tout le monde est concerné y compris nous, votre voisinage, vous et votre famille.

5 façons pour protéger la planète avec votre famille

Si vous décidez de protéger l’environnement avec votre famille, en premier lieu il faudra sensibiliser votre famille sur l’importance de l’écosystème. Une fois la sensibilisation terminée voici les 5 actions à adopter désormais avec votre famille pour la sauvegarde de la biodiversité.

Limiter sa quantité de déchets

Réduire sa quantité de déchets est un processus qui se fait étape par étape. Vous allez en premier commencez par diminuer ou changer certaines habitudes concernant vos déchets.

Il faudra désormais que vous puissiez utiliser des produit recyclages et écologiques. Utilisez les sachets et les bouteilles d'eaux réutilisables diminuera drastiquement le contenu de vos poubelles. Si vous avez un nourrisson, vous pouvez utiliser les couches lavables pour ses besoins. Prenez un jour dans le mois avec votre famille pour ramasser tout produit recyclable dans votre environnement, rassemblez-le et remettez cela aux personnes compétentes.

Faire le tri des déchets avec votre famille

Apprenez à vos enfants à trier les déchets, confectionnez des bacs différents en mettant l’accent sur l’importance des produits recyclables.

Veuillez adopter un bon régime alimentaire

5 Fruits et légumes par jour peuvent sauver la planète. En effet les animaux participent à la sauvegarde de l’écosystème sur la planète. Ainsi préparez des repas végétariens de temps en temps pour faire une pierre deux coups en protégeant la planète et également votre santé.

Évitez le gaspillage

Évitez le gaspillage dans toute chose que ça soit les articles pour la cuisine, pour votre garde-robe, pour les enfants. Cherchez à payer le strict minimum et s’il en manque vous pouvez en acheter plus tard.

Nous vous donnons un exemple tout simple : vous achetez en excès un produit de la cuisine qui ne peut être conservé. Une fois après avoir utilisé le produit, vous jetez le reste à la poubelle qui finit par connaitre une moisissure. Alors que si vous achetez exactement ce qu’il vous faut vous apportez votre brin de sel à la sauvegarde de la planète. Et par la même occasion vous faites un peu d’économie.

Évitez les véhicules polluants

La pollution atmosphérique émise par les véhicules représente en majeur partie la pollution causée par l’homme. Veuillez échanger votre véhicule contre un véhicule hybride de préférence et adoptez le covoiturage en alternant avec votre conjoint ou votre conjointe.