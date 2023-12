5 astuces pour débuter en paddle

Vous rêvez de commencer le paddle mais vous ne savez pas par où commencer ? Vous êtes à la recherche de conseils pour débuter en paddle et pour prendre rapidement du plaisir sur l’eau ? Du choix de votre planche de paddle aux bons réflexes à adopter, il existe plusieurs points à prendre en compte pour réussir vos débuts dans cette discipline nautique. Pour vous aider, nous vous proposons de découvrir cinq astuces pour débuter en paddle.

Choisir la bonne planche de paddle

Première astuce pour débuter en paddle, nous vous conseillons de prendre votre temps pour bien choisir votre planche. Il existe en effet plusieurs types de planches et le choix de votre matériel est essentiel si vous voulez faire rapidement des progrès. Pour mettre toutes les chances de votre côté de réussir vos débuts en paddle, nous vous suggérons de vous équiper avec une planche de qualité et de découvrir la boutique Welcome Surf shop, un spécialiste de la glisse en France. Notez que si vous débutez, nous vous recommandons de privilégier une planche de grande taille qui vous permettra de trouver plus rapidement un bon équilibre et une position plus stable.

Utiliser un leash

Toujours du côté du matériel, nous vous conseillons d’utiliser un leash même si vous êtes un débutant en paddle. Le leash est un accessoire qui sert à vous accrocher à la planche. Il est ainsi indispensable pour conserver votre planche à vos côtés si vous tombez dans l’eau. En tant que débutant, vous avez effectivement des chances de faire quelques chutes lors de vos premières sessions. Misez donc sur un bon leash pour vous rassurer et vous aider à vous lancer en toute sérénité sur votre planche.

Prendre les bons réflexes

Ensuite, vous devez adopter les bons réflexes pour éviter les erreurs de débutants. Prenez par exemple le temps de vérifier que votre planche est bien dans le bon sens avant de commencer à pagayer. Tenez votre pagaie du bon côté et soignez vos coups de pagaie. Notez que nous vous conseillons de commencer à genoux avant de vous mettre debout quand vous aurez un peu plus d’assurance. Parmi les réflexes essentiels à prendre en paddle, vous devez aussi regarder au loin pour faciliter votre équilibre.

Trouver un bon spot pour débuter en paddle

Autre astuce, nous vous suggérons de bien choisir votre premier spot pour débuter en paddle. Pour cela, vous devez veiller à ce que l’eau soit calme pour votre première session. Si vous trouvez par exemple un lac calme, vous pourrez beaucoup mieux vous lancer et progresser que sur la mer où les vagues vont vous freiner.

S’offrir des cours pour débuter en paddle

Enfin, vous pouvez vous offrir quelques cours pour débuter en paddle. Cette activité nautique n’est pas très compliquée et vous pouvez acquérir les bases en seulement quelques heures de cours. Avec ces heures de pratique encadrées par un professionnel, vous avez toutes les chances de maîtriser mieux la discipline et de vous amuser ensuite très rapidement en paddle.

Et vous, quelles sont vos meilleures astuces pour débuter en paddle ?