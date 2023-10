3 idées de décoration de table pour un Noël chic

La fin d’année approche à grands pas et avec elle la célébration de la fête de noël. Vous aimerez sortir des sentiers battus et prendre du temps pour surprendre vos convives ? Qu’il s’agisse de célébrer la fête de la nativité en famille, entre amis ou encore entre collègues, une table bien décorée aura toujours un bel effet sur tout le monde.

Et pour ce faire, pas besoin de vous ruiner, vous pouvez tout à fait décorer votre table pour noël avec juste du matériel de récupération ainsi qu’une bonne dose d’imagination. On vous montre comment faire dans cet article.

Idée décoration 1 : que diriez-vous de décorer votre table de noël en maisons en pain d’épice ?

Une composition de petites maisons de pain d’épices est aussi jolie à regarder qu’à consommer. Cette magnifique décoration est assez simple à réaliser. Il suffit de vous procurer du pain d’épices de préférence de forme rectangulaire que vous allez couper sous forme de petits cubes.

Il va falloir faire preuve d’un peu d’imagination pour y créer un toit, des portes et des fenêtres. Puisqu’il s’agit de la fête de noël, vous pouvez par exemple saupoudrer vos maisonnettes avec du lait et du sucre et également verser un peu de crème sur la toiture.

Vous pouvez aussi rajouter des branches de sapin et des petites canneberges entre les maisons de pain pour créer une belle ambiance de couleur. Pendant la réception, vous pouvez même demander à vos convives de les manger une fois que la réception sera terminée. Il s’agit d’une décoration à la fois mignonne et mangeable que vous allez adorer.

Idée décoration 2 : pourquoi ne pas essayer la décoration avec des boules de noël colorées

Après la décoration de votre sapin de noël et de votre maison, il vous reste encore un surplus de boules. Vous pourrez parfaitement les utiliser pour créer un magnifique chemin sur votre table. Pour ce faire, commencez par déposer quelques petites branches de sapin au centre de la table afin de créer du relief (noter que cette étape est également importante pour empêcher les boules de tomber).

Vous allez ensuite y déposer des boules de noël de façon aléatoire. Pour parfaire le décor, vous pourrez y insérer quelques chandelles afin de créer une certaine hauteur. Le résultat est tout simplement magnifique !

Idée décoration 3 : et que pensez-vous d’envisager des chandelles électriques pour la déco de votre table de noël

En utilisant des chandelles électriques, vous êtes certain de créer un maximum d’ambiance sans trop faire de dégâts. A cet effet, regroupez plusieurs chandelles afin d’obtenir une lueur tamisée juste au milieu de votre table. Votre ambiance aura ainsi suffisamment d’espace.

Une fois cette étape réalisée, placez par la suite deux guirlandes de fausse verdure de part et d’autre de votre chemin de tables constitué de chandelles et le tour est joué. Vous aurez même la possibilité d’utiliser ces chandelles une fois que la fête sera terminée. Nous avons partagé avec vous trois idées de décoration pour votre table à noël, vous pouvez les adapter à votre convenance pour plus d’ambiance pendant les fêtes.