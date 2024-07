3 conseils pour réduire la consommation de carburant en navigation motorisée

La navigation sur les eaux libres ou closes, qu'il s'agisse d'une escapade en mer ou d'une excursion sur un lac paisible, est une expérience inégalée. La consommation de carburant peut cependant transformer cette aventure en un véritable casse-tête financier. Heureusement, quelques ajustements simples peuvent diminuer cette dépense.

Convertissez votre moteur marin à l'E85 pour réaliser des économies

L'E85, composé de 85 % d'éthanol, est souvent moins cher que l'essence traditionnelle. C'est l'une des raisons pour lesquelles il suscite autant d'intérêt. Pour réussir votre conversion, votre moteur doit être compatible avec ce carburant. De nombreux modèles modernes le sont déjà ou peuvent être adaptés avec des kits spécifiques. Les nouvelles technologies, à l'instar de celle développée par Biomarines, permettent de faciliter cette transition.

A lire en complément : L'assurance dommage ouvrage : ses caractéristiques et ses avantages

En optant pour ce bioéthanol, vous faites également un geste écologique. L'alcool brûle proprement, ce qui réduit les diffusions de particules fines et d'autres polluants atmosphériques. Vous contribuerez aussi à un environnement sain. L'E85 peut avoir une densité énergétique faible, ce qui pourrait entraîner une légère diminution de l'autonomie de votre navire. Malgré cela, les économies réalisées et les bénéfices environnementaux valent largement cet investissement.

Lire également : Quelles sont les pratiques d'aujourd'hui et de demain en matière de surveillance de la concurrence ?

Adoptez une vitesse économique et constante

La clé réside dans la recherche de la « vitesse de croisière optimale » de votre bateau, où le moteur fonctionne de manière efficace. Celle-ci varie en fonction du type et de la taille de votre embarcation, ainsi que des conditions de navigation. Pour la déterminer, vous avez la possibilité de consulter le manuel d'utilisation ou de demander conseil à un professionnel. Une fois identifiée, vous devriez essayer de la maintenir autant que possible. Évitez les accélérations brusques et les variations fréquentes, car elles augmentent la consommation de carburant.

Grâce à cette approche, vous réduisez l'usure du moteur, ce qui prolonge sa durée de vie et améliore sa fiabilité. Vous minimisez les impacts sur l'environnement marin et diminuez la production de vagues et de bruits sous-marins, ce qui est bénéfique pour la faune locale. Utilisez des dispositifs comme le régulateur de vitesse, si votre bateau en est équipé. Sur les longs itinéraires, ces petites économies s'accumulent rapidement et donnent des résultats significatifs.

Effectuez un entretien régulier du moteur pour une performance optimale

L'une des premières étapes consiste à examiner et à remplacer les filtres. S'ils sont obstrués, ils peuvent faire chuter le débit et contraindre le moteur à tourner à plein régime. Suivez les recommandations du concepteur pour les intervalles de remplacement et contrôlez-les régulièrement. Une huile propre et d'excellente qualité réduit la friction à l'intérieur du moteur et améliore sa rentabilité. Changez-la selon les préconisations du fabricant.

Des bougies usées ou encrassées peuvent entraîner une mauvaise combustion et augmenter ainsi la consommation de carburant. Inspectez-les et renouvelez-les le plus souvent pour garantir un rendement maximal. Gardez de plus un œil sur le système de refroidissement et vérifiez le niveau du liquide. Scrutez la pompe à eau et le thermostat, pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement. Une hélice endommagée ou mal équilibrée crée une résistance excessive. Examinez-la et remplacez-la si nécessaire. Vous pouvez solliciter l'aide d'un professionnel si vous n'avez pas les compétences requises pour faire cette opération.