Tendance automne/hiver : le pull moche revient en force

Etes-vous à la recherche de vêtements chauds tendance pour cette saison automne/hiver ? Dans votre liste de courses, n’oubliez pas d’inclure quelques pulls moches pour vous, les enfants et les autres proches auxquels vous tenez. Ils voudront tous en avoir au moins un.

Le pull moche de Noël : le pull kitsch et rebelle

C’est ridicule, puéril, ringard, insensé et horriblement moche. Et pourtant, on ne peut s’empêcher d’en acheter un ou deux nouveaux modèles chaque année. Le pull moche, par un mystérieux magnétisme, nous attire. Mais en fait, ce mystérieux magnétisme est tout simplement la puissance de l’attrait du kitsch.

Ce Pull noel harry potter est du nouveau modèle, mais en même temps, il est démodé et est de mauvais goût. Et pourtant, même ceux et celles qui ne sont pas forcément fans de Voldemort, Harry ou Hermione font la queue pour l’avoir. Et pour cause, rien que le fait de porter un pull moche revêt la manifestation d’une certaine protestation, d’un vilain plaisir à énerver ceux qui aiment juger le goût des autres.

Le pull moche de Noël s’est également fortement ancré dans notre culture qu’on commence à l’accepter et à lui accorder un certain nombre de traits attrayants, des standards de beauté/mocheté. Plus c’est coloré, décalé, hors de propos…mieux c’est. Attention ! Le pull moche, quand on y prend goût, on en devient un.e vrai.e adepte.

Des pulls moches pour toutes les passions

C’était dans l’ordre des choses. Pourquoi se contenter des lutins verts et rouges, des flocons de neiges, des grosses têtes de cerfs ou du vieux père Noël alors qu’on peut également imprimer ou tricoter du Harry Potter ou du Star Wars ? Effectivement, il n’y a pas de raison de s’en priver. Parmi les modèles proposés par Le Pull Moche, vous avez une quantité de thèmes comme Harry Potter, Gremlins, Lilo et Stitch, les Bisounours et bien d’autres encore.

Dans la gamme pull moche de Noël Harry Potter, divers thèmes sont représentés. Cela va de la Maison Poudlard, du choix de sa maison, en passant par la chouette d’Harry Potter, Harry Potter et sa bande en chibi, blason de Poudlard…Il y en a pour tous les goûts, et ce, dans toutes les combinaisons de couleurs imaginables.

Parfait pour rester stylé et au chaud

Le pull moche de Noël porte mal son nom. C’est vrai qu’il est moche et qu’on l’adore, mais vous n’êtes pas forcé de n’en porter qu’à Noël. La raison à cela ? Il n’y a pas réellement de raison, mais vous pouvez décider que tous les jours c’est Noël pour vous. Le pull moche de Noël Harry Potter, vous pouvez par exemple le porter lors de soirées à re-visionner la série entre amis ou n’importe quand.

Rien de tel qu’un pull moche de Noël pour créer le buzz, pour faire parler de vous après une visioconférence pas trop officielle. Bref, vous n’êtes pas obligé d’attendre le mois de décembre pour porter votre pull moche Harry Potter. Dès qu’il commence à faire froid, vous pouvez tout de suite l’enfiler pour vous protéger.