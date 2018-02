Home » Business Simplifier sa gestion e-commerce avec un connecteur EBP pour Prestashop. Business Simplifier sa gestion e-commerce avec un connecteur EBP pour Prestashop.

Le e-commerce a explosé ces dernières années, notamment depuis la démocratisation d'internet. De ce fait, il est de plus en plus facile d'ouvrir sa propre boutique en ligne, notamment grâce à Prestashop qui est le CMS gratuit leader sur le marché. Cependant, si vous avez un logiciel de comptabilité (comme EBP), il peut être intéressant de le faire communiquer avec votre site e-commerce. C'est pourquoi nous allons voir en quoi un connecteur Prestahop pour EBP Sage Ciel peut vous simplifier la vie.

Gagner du temps avec une passerelle Prestashop-EBP.

Le métier d'e-commerçant vous demande beaucoup de compétences : du conditionnement à la gestion informatique, en passant par la comptabilité, vous devrez faire face à de nombreux défis. La comptabilité justement, nous savons à quel point il faut être rigoureux car sinon vous risquez d'avoir des rattrapages auprès de l'administration (même si le droit à l'erreur voté récemment permet un peu plus de souplesse). C'est pourquoi utiliser un connecteur Prestashop-EBP peut vous simplifier la vie !

En effet, ce type de passerelle permet de synchroniser vos commandes ainsi que votre stock directement avec le logiciel EBP depuis Prestashop (et inversement si besoin). Ainsi, si votre entreprise est gérée par plusieurs personnes, cette synchronisation permet une plus grande facilité dans votre gestion au quotidien : stocks, factures, ventes, ou encore service client.

Vous l'aurez compris, avec un connecteur de ce genre, vous pouvez gagner beaucoup de temps, et surtout éviter de nombreuses erreurs qui peuvent ainsi s'accumuler au quotidien. Vous pouvez alors vous concentrer sur la chose la plus importante pour vous : le développement de votre entreprise ! Nous le savons tous : pour un entrepreneur, le temps c'est de l'argent, et la productivité est toujours au cœur des préoccupations d'une entreprise. L'automatisation de ce genre de tâches est donc un réel coup de pouce dans votre quotidien.