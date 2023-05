S'habiller en mode Steampunk : comment s'y prendre ?

Apparu dans l'univers littéraire des années 80, le style Steampunk est une création imaginaire placée dans le cadre de la ville de Londres au 19e siècle. Il fait référence au mouvement punk et relate des histoires fantaisistes victoriennes. Cet univers particulier met en évidence un passé dans lequel les équipements futuristes sont disponibles. Entre chic et originalité, ce style est devenu une mode à part entière. Découvrez nos conseils pour afficher un look Steampunk parfait.

Le style steampunk pour les hommes

Chez les hommes, ce style se rapproche plus des looks Pirates et Far West. Il s'inspire des inventeurs extravagants de l'époque et s'agrémente d'un chapeau, d'une montre-gousset ou encore d'un corset.

A voir aussi : Quels soins pour vos montres ?

Les lunettes, des indispensables pour réussir votre look

Si vous souhaitez afficher ce style sans effort, vous pouvez simplement vous procurer de belles lunettes steampunk. Ce sont des pièces incontournables que l'on retrouve chez tous les adeptes du style. Elles sont disponibles sous de nombreuses formes, dont certaines sont très célèbres. On les préfère petites, parfois monocles, avec une monture en cuivre, laiton ou en bronze. Vous pourrez facilement vous procurer des lunettes du style :

Saint-Exupéry ;

Oscar Wilde ;

Lewis Caroll…

Il existe également des modèles classiques rectangulaires ou d'autres formes typiques de l'époque de l'invention de la machine à vapeur. Mais, sachez qu'il faut savoir adapter la couleur des montures à celle de vos cheveux. Une autre bonne astuce est de créer un contraste avec votre carnation ou la couleur de vos yeux. Par exemple, les couleurs vives s'harmonisent parfaitement avec les peaux mates.

A lire aussi : Quel type de sous-vêtements pour hommes dois-je porter ?

Cependant, les lunettes ne se choisissent pas au hasard. Vous devez pouvoir dénicher celle dont le cadre, les bords supérieurs et les branches vous procurent tout le confort possible. Vous pouvez trouver sur des sites spécialisés, des collections des plus belles lunettes originales et protectrices. Vous pourrez y trouver la paire qui met en valeur votre visage et qui est adaptée aux autres éléments de votre look.

Les autres accessoires steampunk

Parmi les détails qui agrémentent ce look figure le chapeau. Dans notre contexte, il s'agit d'un haut-de-forme ou un chapeau melon. La couleur à préférer est le noir ou le brun, mais vous pouvez choisir celle qui vous plaît sans créer de contraste avec votre tenue. Il en est de même pour la couleur des chaussures. Celles-ci devront être polies et souples.

En outre, il faudra compléter le look avec la fameuse montre-gousset. Choisissez cet accessoire dans une couleur or, argentée ou noire. À défaut, vous pouvez acheter une belle montre laissant apparaître son mécanisme. Il faut également ajouter des gadgets comme :

De fausses armes ;

; Des gants en cuir ;

; Une canne à pommeau ;

Des bijoux…

Les vêtements parfaits pour les hommes

Pour révéler votre art en matière d'habillement steampunk, vous devez choisir une veste et une chemise de couleur sombre. On privilégie des détails tels que les boutons ou le nœud papillon. Il ne faut pas oublier le gilet avec un ascot qui reste un atout de taille pour les looks steampunk homme. Ensuite, il faudra trouver le pantalon qui rehausse vos jambes. Toutefois, vous pouvez choisir les vêtements vintage qui vous conviennent. Faites simplement attention à ne pas vous éparpiller dans le choix des couleurs, au risque de virer vers le steampunk femme.

Les meilleures tenues pour femme

Chez les femmes, cette mode est assez romantique, avec des touches victoriennes et des éléments modernes. En fait, les femmes ont vraiment un large choix de vêtements et d'accessoires pour créer un style unique. On peut tout à fait partir de thèmes actuels comme l'univers de Blanche-Neige pour créer un look parfait. Les matières prisées sont la dentelle, le damas, le cuir, le brocart et le satin. Quant aux couleurs, il s'agit de trouver les teintes :

Vintage ;

Bordeaux ;

Blanches ;

Marron ;

Bleu nuit ;

Noires avec des rayures.

On commence par le haut du corps en choisissant un chemisier ou un haut court avec une encolure haute. À défaut, une chemise avec des manches longues bouffantes fera l'affaire. Toutefois, vous pouvez bien arborer des habits à encolure basse pour obtenir un style bohème chic. Si vous souhaitez oser et vous démarquer, vous pouvez porter juste un corset confortable. Vous devez donc choisir une taille qui vous permet de dévoiler vos formes tout en vous laissant respirer.

Opter pour le sur-mesure est idéal si vous prévoyez d'adopter ce look pour un événement important. Pour ne pas vous encombrer d'habits, choisissez juste une veste en cuir ou une simple veste rayée avec de beaux boutons.

Les femmes peuvent aussi se permettre de porter des jupes, leggins et autres bas plutôt modernes. La longueur de la jupe ne compte pas, mais il est important qu'elle ait des volants de manière à donner du volume. Cependant, vous pouvez faire simple en portant une robe noire exactement comme celles arborées à l'époque. Aujourd'hui, une version de ces robes en tissu imprimé fera de vous une réelle fashionista !

Par ailleurs, vous pouvez vous inscrire un peu plus dans le registre moderne en portant des leggins ou des pantalons à volants. Une petite jupe peut être ajoutée, bien que ce complément soit facultatif.

Réussir le choix des accessoires steampunk

La mode steampunk femme donne une grande importance au nombre d'accessoires. Plus ils sont nombreux, mieux c'est. Agrémentez donc votre look avec :

Des lunettes de soleil rondes ;

Des bijoux qui sortent de l'ordinaire ;

Des clous ;

Des sacs (le sac en bandoulière par exemple) ;

Des gants extravagants ;

Des chaînettes…

Les bijoux devront évoquer des mécanismes divers d'horloges ou d'engins. Portez-les au cou, aux oreilles et aux poignets. Vous pourrez également porter un haut-de-forme, mais en version mini. En période de chaleur, coiffez-vous simplement ou n'hésitez pas à passer la main dans vos cheveux pour avoir un effet coiffé décoiffé. Vous pourrez alors agrémenter votre coiffure d'une pince à plumes ou un gros bijou à l'ancienne. Enfin, laissez-vous guider par vos envies, l'objectif étant d'avoir un look à la fois vieux, sombre et brillant.

Que vous soyez un homme ou une femme, vous savez désormais comment vous habiller pour être au top de la mode steampunk. N'hésitez pas à choisir vos vêtements et accessoires dans des boutiques qui ont réellement un large choix à vous proposer.