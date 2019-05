Home » Maison Quels sont les avantages d’une isolation parfaite du plancher ? Maison Quels sont les avantages d’une isolation parfaite du plancher ?

Si vous souhaitez profiter d’un logement confortable pour une consommation énergétique optimale, il faudra entre autres penser à bien isoler votre plancher. Parfois négligée, cette démarche vous permettra de vivre dans un cadre agréable pour une utilisation intelligente de votre système de chauffage.

Limitez les déperditions thermiques et réalisez des économies

Les déperditions thermiques sont les premiers responsables des hausses des factures d’énergie. Bien isoler votre plancher vous permettra d’abaisser votre consommation d’énergie et donc de réaliser des économies sur vos factures. Avec des déperditions en moins de l’ordre de 7 à 10%, vous pourrez facilement économiser des centaines d’euros sur l’année.

Et pour une prise en charge rapide et parfaite, il est fortement conseillé d’avoir recours d’un artisan reconnu RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Ce dernier est habilité à réaliser des travaux d’économie d’énergie en respectant minutieusement les procédures et les règles émises par les pouvoirs publics. Et pour aider les ménages à financer leurs travaux de rénovation, l’État et les collectivités locales peuvent vous faire profiter d’aides financières.

Des aides pour financer vos travaux

Le Crédit d’impôt transition énergétique (CITE), les subventions des collectivités, les aides de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), la TVA à taux réduit ou encore l’Eco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), etc., sont les principales solutions pour isoler son plancher efficacement et mener des travaux de rénovation énergique à moindres frais.

Avec un artisan RGE à vos côtés, vous serez en mesure de choisir la solution d’isolation la plus performante pour une facturation économique au m2. Par ailleurs, vous bénéficierez de matériaux de qualité, hautement durables et conformes aux exigences écologiques imposées par l’État. En fonction des spécificités de votre projet, vous pourrez bénéficier d’aides cumulables pour financer jusqu’à 50% de vos dépenses.

Autre solution, c’est la prime énergie, encore appelée coup de pouce économies d’énergie. Cette prime est financée par les fournisseurs d’énergie à hauteur de 30 €/m² pour les ménages modestes et 20 €/m² pour les autres ménages.