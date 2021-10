Home » Loisirs Ou s’entraîner roller ? Loisirs Ou s’entraîner roller ?

Il existe de nombreuses voies pratiques en France où vous pouvez vous entraîner au roller. Par exemple, la France métropolitaine compte près de 281 voies vertes dont 152 sont praticables en roller. Découvrez ici ces lieux où vous avez la possibilité de patiner en France.

Les voies vertes

Si vous vous trouvez en Charente et en Charente-Maritime, nous vous conseillons de vous mettre sur la voie verte Galope Chopine. C’est une voie de 21 km reliant le sud de Barbezieux et Chantillac. Elle a un excellent revêtement idéal pour les rollers qui veulent s’entraîner. Durant votre entraînement sur cette voie, vous découvrirez de beaux paysages ombragés avec de magnifiques villages.

En Normandie, vous trouverez aussi une magnifique voie verte pour pratiquer cette activité. Il s’agit de cette belle voie qui quitte le village fleuri de Bray-et-Lu et qui parcourt la dallée de l’Epte. Vous y prendrez du plaisir en découvrant des ponts, de vieux villages, des ruines de Châteaux-forts… Ce parcours vous permettra de rejoindre le célèbre château de Grisors.

Vous pouvez également vous entraîner en Nouvelle-Aquitaine. Ici, vous prendrez départ à Arcachon et passerez par des voies vertes parcourant lacs et forêts jusqu’à atteindre les Landres.

En partant de Belley aussi, vous pourrez vous entraîner sur la magnifique voie verte de 16 km qui mène à Cuno. Ici, nous sommes en Auvergne–Rhône-Alpes.

Pensez au stade de France

Pour vous entraîner au roller, vous pouvez également vous rendre au stade de France. Ici, vous n’aurez pas besoin de rentrer dans le stade, l’entraînement se fera tout autour. En effet, le terrain est bien lisse, pratique et idéal pour le roller. Il faut noter qu’il y a même des rendez-vous de roller qui s’y sont organisés par le passé. À cet effet, vous n’avez qu’à vous rendre à Saint-Denis et prendre du plaisir sur vos patins en faisant le tour de ce célèbre stade.

Les Bois de Boulogne à Paris

Pour vous entraîner en toute sécurité, vous pouvez vous rendre aussi dans le Bois de Boulogne à Paris. Ce lieu est parcouru par de nombreuses voies et pistes. Vous prendrez beaucoup de plaisir à vous entraîner dans ce coin de Paris même en été. En effet, il y a de nombreux arbres qui vous donneront de l’ombrage et de la fraîcheur en temps de canicule.

La base de loisirs de Bois-le-Rois est également un spot idéal pour vous initier au roller en toute sécurité. Vous pouvez même y amener vos enfants. Le bitume qui y est présent est bien réussi et vos enfants pourront y patiner en toute quiétude.

Les bandes cyclables en France pour les plus expérimentés

Les bandes cyclables sont aussi d’excellentes pistes où vous pouvez vous entraîner au roller en France. Par exemple, vous pouvez vous entraîner sur la bande cyclable des boulevards Berthelot à Orient à Montpelier. Toutefois, vous devez y être bien prudent, car elle partage la chaussée avec les voitures. En outre, elle a un léger dévers et vous devez savoir bien freiner avant de l’emprunter.

Vous pouvez aussi pratiquer cette activité sur la bande cyclable du Martinet à Clapiers. Celle-ci est plus large et vous serez alors plus à l’aise pour vous entraîner. Elle est longue de 1,5 km et vous permet de rejoindre le skatepark municipal.