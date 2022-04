Home » Auto Nos astuces pour s’entraîner au Code de la route Auto Nos astuces pour s’entraîner au Code de la route

L’obtention du permis de conduire passe avant tout par votre réussite à l’examen du Code. Et pour y parvenir, vous devez trouver les bonnes techniques d’entraînement à adopter. Découvrez ci-après toutes les stratégies à mettre en œuvre pour bien maîtriser le Code de la route.

Soyez régulier dans vos révisions

Un entrainement code de la route se traduit par des révisions régulières de vos cours. C’est à vous de trouver le rythme qui convient, mais il vous appartiendra par la suite de vous y engager. Tous les soirs avant de dormir, tous les matins au réveil, aux heures de pause à midi…

L’essentiel est que vous acquériez rapidement les notions pour mieux mémoriser ce que vous apprenez. Grâce à cette habitude de révision, même les erreurs récurrentes sur une thématique donnée ne risquent plus de se répéter.

Révisez dans les meilleures conditions

Apprendre le Code de la route requiert un bon niveau de concentration. Même si vous passez des heures à lire vos cours ou à suivre une formation en ligne, vous risquez de ne rien retenir si vous ne révisez pas dans les bonnes conditions. Pour que votre démarche d’apprentissage soit efficace, choisissez un endroit calme, loin de toute perturbation sonore.

Pour commencer, éloignez-vous des lieux hyper fréquentés et bruyants, notamment les chantiers, les écoles, les usines, etc. Et même si vous révisez chez vous ou enfermé dans votre bureau, pensez à éteindre votre TV, radio, téléphone, et autre élément pouvant être perturbateur.

Suivez des cours d’accompagnement en ligne

Pour une meilleure assimilation de la théorie, n’hésitez pas à suivre des cours en ligne et vous habituer ainsi aux bases du Code de la route. Cette astuce se montre efficace dans la mesure où des vidéos explicatives et de mise en situation réelle vous y sont mises à disposition. Tous les thèmes à maîtriser sont repris dans le cadre de ces accompagnements, pour vous permettre de réviser selon votre niveau et votre rythme. Vous pourrez alors voir et revoir les sujets que vous ne maîtrisez pas encore, faire l’impasse sur ce que vous savez déjà (pour gagner du temps), etc.

Faites-vous aider par un moniteur en ligne

Si regarder des vidéos ne vous aide pas trop à comprendre certaines notions du Code de la route, faites appel à un moniteur à distance. Grâce à ce système de révision en live, vous pourrez lui poser toutes les questions dont vous ne trouvez pas les réponses dans vos cours théoriques.

Pour une séance de 30 à 60 minutes, vous pourrez réviser ensemble, et le moniteur se fera le plaisir de vérifier vos petites lacunes s’il y en a. Pour augmenter vos chances de réussite à l’examen du Code, vous pourrez même avoir recours à un coaching personnalisé.

Testez vos connaissances de temps en temps

Les entraînements au Code de la route sont illimités en ligne, et sont accessibles par une simple inscription sur le site de votre choix. N’hésitez donc pas à participer à ces tests pour connaître votre niveau et vous réajuster en conséquence.

L’avantage de ces exercices virtuels, c’est le fait qu’ils soient conformes aux examens officiels du Code de la route. Selon vos besoins, vous y avez droit à :

Des tests thématiques composés de dix questions sur le thème que vous choisirez ;

Des tests aléatoires, constitués de 40 questions, tous thèmes confondus, sans possibilité de choix ;

Des examens blancs avec 40 questions et un temps de réponse limité.

Pour les deux premières thématiques, les réponses correctes à une question sont affichées à l’écran avant même que vous passiez à la question suivante. Pour ce qui est des examens blancs, le test se déroule exactement comme l’examen du Code. Toutes les réponses sont fournies après la dernière question.

D’une manière générale, l’entraînement au Code de la route n’est pas trop compliqué. Il vous suffit d’adopter la technique la plus efficace selon votre planning et votre niveau.