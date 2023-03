Les prestations d'un service de pompes funèbres

Lorsqu'un décès survient, il est important de se sentir soutenu et entouré par des professionnels. En plus de se charger de l'organisation des obsèques, une entreprise de pompes funèbres apporte un soutien psychologique à la famille éplorée. Quelles sont exactement les prestations proposées par un service funéraire ?

Quelles sont les prestations offertes par un service funéraire ?

Les prestations proposées par une entreprise de pompes funèbres peuvent être classées en deux catégories de services : obligatoires et non obligatoires. En effet, lorsque vous faites appel à cette société, celle-ci doit respecter des obligations imposées par la loi :

réaliser la toilette mortuaire du corps,

fournir un cercueil équipé de 4 poignées au moins,

assurer le transport de la dépouille avant et après la mise en cercueil,

réaliser les opérations liées à l'inhumation ou à la crémation,

organiser et réaliser la mise en bière.

Une société de pompes funèbres a également l'obligation de vous présenter un devis gratuit, détaillé et standardisé de ses prestations. En général, les tarifs des services de pompes funèbres varient entre 3500 et 5000 euros. Ces montants sont essentiellement pour les prestations obligatoires.

En plus de ces services obligatoires, une entreprise funéraire peut vous proposer d'autres prestations optionnelles en fonction de vos besoins et de votre budget. Il peut par exemple s'agir de la thanatopraxie. C'est une pratique qui consiste à rendre la dépouille présentable durant l'enterrement (maquillage, coiffure, habillage…). Elle peut également se charger des démarches administratives ou de l'organisation de la cérémonie religieuse ou civile.

Pour bien choisir une entreprise de pompes funèbres, définissez en amont vos besoins et établissez un budget. Cela vous permettra d'avoir une idée précise de ce que vous voulez pour choisir le prestataire qui vous convient le mieux.

Optez pour un service funéraire qui a de bonnes références et qui a l'expérience et l'expertise qu'il vous faut. Vous pouvez par exemple consulter son site internet et vérifier les avis laissés par ses anciens clients pour avoir une idée. De plus, privilégiez une société qui est à votre écoute, qui comprend vos besoins et avec qui vous pouvez instaurer une relation de confiance. Pour cela, demandez à avoir une rencontre avec le personnel qui se chargera de l'organisation des obsèques. Ce contact vous permettra d'observer et d'analyser leurs comportements.

Par ailleurs, afin de faire un bon choix, prenez le temps de discuter avec plusieurs entreprises funéraires pour comparer leurs offres.

Les différents types de funérailles disponibles

En France, seuls deux modes de funérailles sont autorisés. L'inhumation, encore appelée enterrement ou rite funéraire, consiste à mettre en terre le corps d'un défunt et à réaliser une sépulture afin d'honorer sa mémoire. Le cercueil peut être placé en pleine terre ou dans un caveau.

La crémation, quant à elle, consiste à incinérer le corps du défunt dans un crématorium. En fonction des volontés du disparu ou de sa famille, les cendres sont conservées dans une urne cinéraire et placées au sein d'un cavurne. Elles peuvent être également conservées au sein d'une concession familiale ou dispersées dans un jardin du souvenir.

Le processus de deuil est une période par laquelle une personne éplorée passe après avoir perdu un être cher. Il s'agit du déni (refus d'accepter la situation), la colère, la tristesse et l'acceptation. Voici quelques conseils pour vous aider à gérer cette période.

Entourez-vous bien et partagez vos émotions

En période de deuil, il est important d'éviter de s'isoler. Vous devez vous entourer de personnes de confiance (parents, amis), communiquer et partager vos émotions. Cela vous aidera à vous décharger du stress et des angoisses que vous accumulez. En discutant, laissez le libre cours à vos pensées et dites ce que vous ressentez réellement.

N'anesthésiez pas vos émotions

La perte d'un être cher peut parfois pousser à la prise d'alcool ou de médicaments pour noyer ses chagrins. Ces produits, en plus d'être nocifs pour votre santé, ne vous soulageront que temporairement. Plus vous vous anesthésiez, plus vous retardez le moment où vous vous sentirez mieux.

Pour aller mieux, vous pouvez tenir un journal dans lequel vous écrirez vos émotions. Vous pouvez également faire du sport, dessiner ou peindre. Ces exercices vous permettront d'évacuer ce que vous ressentez.