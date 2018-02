Home » Actu La pédagogie Montessori favorise la confiance en soi Actu La pédagogie Montessori favorise la confiance en soi

Ce concept est basé sur les observations et les découvertes de Maria Montessori, un médecin et pédagogue italien de la fin du XIXe siècle. Après avoir observé les enfants durant de longues heures, ce professionnel a préparé des activités destinées à les aider à mieux se développer. La philosophie s'appuie sur une approche éducative globale de la naissance à l'âge adulte. Cette méthode Montessori est utilisée dans le monde entier dans des écoles. On peut aussi appliquer ce concept à la maison. Il donne à l'enfant une vraie autonomie.

La méthode Montessori considère l'enfant comme acteur de sa vie

En effet, l'enfant, dès sa naissance doit très vite avoir connaissance du monde qui l'entoure. Les écoles Montessori offrent à chaque élève un enseignement individualisé qui tient compte du rythme, des défis, des forces de l'enfant. Au mois de janvier dernier, on fêtait les 100 ans de l'ouverture de la première école à Rome. Ce médecin a compris très vite que l'éducation était déterminante dans leur construction, c'est un réel bienfait pour leur santé.

Une méthode ludique propice à l'apprentissage

Dans les écoles Montessori, il n'y a pas de bancs, d'estrades, de leçons, ce n'est pas la maîtresse qui choisit les objets que l'enfant va utiliser, mais c'est lui qui va devoir être son propre maître. Les élèves ne sont plus des êtres passifs, mais ils deviennent acteurs de leur propre construction. L'enfant pour bien se développer a besoin de toucher, de manipuler ce qui l'entoure afin d'organiser, de coordonner ses mouvements. Il est également fondamental d'apprendre aux enfants les tâches ménagères élémentaires. Cela participe au respect. On compte aujourd'hui plus de 22.000 écoles à travers le monde, 5000 aux États-Unis, 600 en Grande-Bretagne, 199 en France. Cette méthode séduit de plus en plus les célébrités. Le prince George est membre d'un établissement Montessori.