Immobilier Comment réussir son accession à la propriété ?

Un projet immobilier est rentable s’il est bien réalisé. Cependant, il faut bien négocier son financement pour arriver à sa réalisation. Suivez donc ce guide pour bien réussir votre achat ou accéder à la propriété avec Plurial Novilia, une société réputée pour la location d’appartements, mais également pour l'accession à la propriété.

Les financements de l'État

Accéder à la propriété avec Plurial Novilia est un moyen pour réussir son investissement immobilier. Néanmoins, il est important de connaître les bons plans. Le prêt taux à zéro(PTZ) est l’un de ces bons plans mis en place par l'État pour aider les primo-accédants à financer leur achat. Cependant, il est accordé sous conditions de ressources. Le financement concerne les logements neufs et les logements anciens. Pour l'acquisition d’un logement ancien, la valeur des travaux doit représenter les 25 % du coût total du projet. Dans les deux cas le montant du PTZ peut représenter les 40 % du prix global.

Au même titre que le PTZ, la TVA réduite est également un dispositif de l'État. Elle soutient les primo-accédants disposant de revenus moyens et souhaitant acquérir un logement neuf dans les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) ou les zones ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine). L’aide consiste à réduire la TVA qui est de 20 % à 5,5 %.

Les prêts attribués aux salariés

Si vous êtes salarié d’une entreprise privée, industrielle ou commerciale depuis 5 ans minimum, vous pouvez bénéficier du prêt 1 % logement. Le crédit ne concerne pas les entreprises commerciales agricoles et l’entreprise doit avoir plus de 10 employés. Le financement peut prendre en charge 30 % du tarif global de l’opération en fonction des ressources du salarié et de l’emplacement du logement.

Il existe également des prêts accordés aux fonctionnaires pour un projet de construction ou d'acquisition d’une maison neuve ou ancienne. Ces crédits concernent les employés de la fonction publique et le personnel départemental ou communal. Ils servent notamment de compléments pour un premier prêt.