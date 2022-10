Les canalisations bouchées et les drains bouchés de lavabo sont l’un des problèmes les plus courants dans chaque salle de bain vu leur utilisation quotidienne, et cela peut provoquer des blocages au niveau de la canalisation d’un lavabo.

C’est pourquoi, nous considérons l’entretien préventif étant la solution la plus efficace.

Si un jour, vous constatez que l’écoulement de l’eau dans votre lavabo est fortement ralenti, de tout évidence il est bouché ou plutôt totalement bouché.

En effet, avec le temps, les résidus de savon, les cheveux, etc., finissent par la création des bouchons qui peuvent obstruer le siphon ou la canalisation d’évacuation. Dans une telle situation, vous vous demandez donc sûrement comment déboucher un lavabo de salle de bain.

De plus, le plus inconfortable est que l’eau stagnante dans le lavabo qui dégage de mauvaises odeurs. Eh bien, c’est une situation désagréable. C’est ça ?

Les raisons principales de blocage de lavabo de la salle de bain?

Quand vous êtes face à un lavabo bouché, la première chose à faire est de le vider puis procéder à appliquer les remèdes disponibles de la maison. Mais, avant tout, il faut être conscient des causes principales de blocage de lavabo afin de prendre vos précautions au futur.

En fait, le blocage est causé par des éléments différents et multiples, ils peuvent se coincer dans vos canalisations comme les cheveux etc…

Parmi ces raisons, on cite :

Accumulation de cheveux, sans doute

Accumulation d’écume de savon et de dentifrice

Autre objet tombé

Un problème technique de l’installation de canalisations

La formation de calcaire ou de tartre

Pour cette raison, essayez d'être prudent lorsque vous utilisez le lavabo pour éviter de rencontrer un blocage imprévu.

Les remèdes maison pour déboucher les canalisations de votre lavabo :

Plusieurs personnes ne savent pas comment il faut réagir quand ils remarquent que le lavabo est en train de boucher. Pour cette raison, nous avons décidé de créer ce guide simple des remèdes faciles pour vous montrer comment effectuer un débouchage de manière très simple et obtenir un lavabo propre après un curage complet et un débouchage efficace avec des résultats pertinents.

Heureusement, nous partageons les meilleurs remèdes maison pour déboucher votre drain. Mettez-vous au travail rapidement et facilement si tel est votre cas !

Vous n'avez plus besoin d'appeler le plombier pour vous aider à déboucher le lavabo, car il existe des moyens simples à faire vous-même. Où en plus de dégager les obstructions, il élimine les mauvaises odeurs et désinfecte le lavabo sans abîmer les canalisations.

Dans les cas graves de lavabo bouché, vous devez demander une intervention professionnelle et efficace, respectant les normes de sécurité.



Bicarbonate de soude et vinaigre

La recette est simple consiste à verser une demi-tasse de bicarbonate de soude et une demi-tasse de vinaigre blanc dans le lavabo pour le déboucher. Laissez tous agir pendant quelques minutes. Puis, versez un peu deux litres d’eau bouillante dans le tuyau. Cela élimine tous les résidus qui ont été décollés avec le bicarbonate de soude et le vinaigre.



Vinaigre et gros sel

C’est un autre remède à prendre en considération lors de débouchage de lavabo, il vous suffit de :

Mélangez une demi-tasse de vinaigre avec une cuillère à soupe de sel

Laissez la solution chimique agir pendant quelques minutes

Après dix minutes, ajouter un l’eau bouillante

Après cela, vous ne pourrez utiliser le lavabo pendant au moins une demi-heure pour laisser cette solution faire son travail.



Bicarbonate de soude, sel et citron

Ces produits sont très puissants et sont souvent utilisés pour déboucher une canalisation d'eau bouchée et éliminer les mauvaises odeurs.

Pour cette solution, on utilise une demi-tasse de bicarbonate de soude, une demi-tasse de sel, le jus de cinq citrons et l'eau chaude. Voici comment il faut appliquer ce remède :

Mélangez le bicarbonate de soude avec sel

Versez le mélange dans le drain

Après cinq minutes, ajoutez le jus de citrons ce qui provoquera un effet effervescent pour décomposer

les obstructions existantes dans la canalisation

Au bout de dix minutes, faire couler l’eau chaude



Démonter le siphon

En effet, c’est une meilleure solution pour déboucher le lavabo. Avant de le démonter il faut :

Remplissez un récipient par l'eau et placez le sous le siphon afin que les résidus qui vont s’écouler du siphon tombent dans le récipient

Retirez la partie inférieure du siphon

Attendez un peu de temps jusqu'à l'eau stagnante s'écoule dans le récipient

Enlevez les composantes de siphon

Nettoyez toutes les différentes parties du siphon avec de l'eau et l’un des produits chimiques nettoyants



Utiliser un cintre métal

Si vous avez un cintre métal dans votre maison, utilisez le pour déboucher un lavabo bouché. Comment ? Et c’est facile !

Dépliez le cintre

Essayez de former un crochet d’un côté et une poignée de l’autre

Glissez le crochet pour entrer à l’intérieur de la conduite jusqu'à il attrape le bouchon et puis le remonter peu à peu

Bonne chance au débouchage de votre lavabo !