Comment consommer bio sans y laisser des plumes ?

Lorsqu’il s’agit de changer radicalement ses habitudes de consommation, on a tendance à se diriger vers des grandes enseignes de magasins biologiques. Et si dans un premier temps, la saveur des aliments fait du bien, c’est souvent le budget qui finit par trinquer. Alors pour conserver ce réflexe sans y laisser des plumes, voici quelques petites astuces.

Miser sur la toile

Adopter une attitude plus éco responsable ne se fait pas d’un claquement de doigts. Et bien souvent, il faut faire une petite étude de marché pour pouvoir s’y retrouver. Alors pour vous économiser du temps, sachez qu’il existe désormais une boutique en ligne engagée qui vous propose des produits biologiques environ 50 % moins chers que les tarifs constatés.

En effet, ces spécialistes ont voulu rendre accessible ce type de produit au plus grand nombre afin d’adopter une position éco responsable pour préserver l’environnement. Leur défi, c’est de promouvoir tout un rayon partant de l’épicerie fine jusqu’aux cosmétiques en passant par des compléments alimentaires et des produits pour la maison.

Commander en vrac

Sur le site, vous retrouvez donc le rayon épicerie, hygiène et beauté, santé, tout pour la maison, le jardin ainsi que tout pour les bébés. Mais le gros atout de ces professionnels du bio, c’est certainement le rayon vrac. Car ici, vous êtes certains de faire des économies en consommant au plus juste. Pois chiches, cacahuètes, pignons de pin, lentilles… Tout est vendu à un prix défiant toute concurrence avec en plus, une livraison dans les meilleurs délais.

Côté cosmétique, on appréciera l’onglet pour tout faire maison que l’on retrouve également pour les produits d’entretien comme la lessive ou les produits ménagers. Et toujours dans un souci de développement durable, vous serez livrés dans des emballages en carton réutilisés pour une optique zéro déchet. C’est donc une adresse à retenir si vous avez décidé d’aborder 2020 côté santé !