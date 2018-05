Home » Mode Comment bien s’habiller au travail ? Mode Comment bien s’habiller au travail ?

La manière dont une personne s’habille reflète sa personnalité et lui permet de se démarquer des autres. C’est pourquoi il importe de bien choisir sa tenue au quotidien et surtout au travail. Entre robe prêt-à-porter et tailleur, que choisir ?

Une tenue qui crée de la confiance

Qu’il s’agisse de robe ou de tailleur, optez pour une tenue dans laquelle vous vous sentez confiante. Elle devra créer de la bonne humeur non seulement pour vous, mais également pour votre entourage. Adoptez des pièces vestimentaires qui reflètent votre caractère doué pour le relationnel.

Une tenue reflétant une bonne image

Soigner votre image à travers les vêtements que vous portez. De cette manière, vous montrez à votre entourage, notamment vos collègues de travail, que vous êtes une personne ordonnée, dynamique et qui aime bien prendre soin d’elle.

Une tenue adaptée à son domaine d’activité

Le choix de votre style vestimentaire doit être adapté à votre job. Si vous travaillez par exemple dans le domaine du droit, vos vêtements ne sont pas les mêmes que ceux des individus exerçant une activité dans le commerce. Il ne s’agit donc pas de suivre la mode, mais d’opter pour une tenue adaptée à son entreprise.

La robe adaptée

La robe peut être portée au bureau à condition de suivre quelques règles. Elle ne doit être ni trop longue, ni trop courte. Sa longueur doit être au niveau des genoux. Les modèles à bretelles sont à proscrire tandis que les manches trois quart ou longues sont à privilégier. Une décolletée trop profonde n’est également pas adaptée. Veillez également à ce que votre prêt-à-porter soit cintré à la taille.

Le style tailleur

Le style classique chemise et jupe est indémodable, mais faites en sorte que votre tenue soit bien ajustée. Évitez également de vous habiller en noir ou en blanc. Mettez un peu de couleur, mais veillez à ne pas tomber dans l’extravagance.