3 accessoires de loisirs pour occuper les enfants

Pendant les vacances, week-ends, ou jours fériés, les enfants ont besoin de bouger et de dépenser leur trop-plein d’énergie. Cependant, il n’est pas toujours aisé de trouver de quoi les divertir et de les détacher des écrans. Pour occuper vos enfants efficacement et intelligemment, voici pour vous 3 accessoires de loisirs à installer dans votre maison.

Installez un trampoline sécurisé pour divertir vos enfants

Le trampoline est une activité qui fait le bonheur de tous les enfants. C’est aussi un équipement sportif qui permet aux plus jeunes de se défouler. C’est un excellent moyen pour occuper les enfants qui sont généralement accros aux écrans de télévisions et aux jeux vidéo. De plus, le trampoline étant un loisir pour petits et grands, vous pouvez facilement passer du temps tous ensemble.

Faire du trampoline n’est pas que ludique. C’est un exercice parfait avec lequel un enfant apprend à mieux contrôler les mouvements de son corps et à améliorer sa posture. Il développe la confiance en soi et une bonne coordination. Le trampoline offre plusieurs autres avantages :

l’amélioration de la souplesse et des fonctions cardiaques,

le développement de la motricité,

le renforcement des muscles,

l’amélioration du sens de l’équilibre et de l’orientation.

De nombreux sites de vente de mobilier et aménagement de jardin permettent d’acheter un trampoline pour ses enfants et de profiter de ses bienfaits en toute sécurité.

Il est important de prendre plusieurs critères en compte lors de votre achat :

l’âge des enfants,

l’espace disponible en extérieur (la taille du jardin par exemple),

la taille du filet,

la forme du trampoline,

l’épaisseur de la bâche,

le poids maximum qu’elle peut supporter.

Construisez une cabane dans le jardin

La cabane de jeu est un bon moyen d’occuper les enfants durant leurs heures libres. Elle permet à ces derniers d’avoir leur intimité et de travailler leur imagination. Cette petite maison de jardin soutient la créativité des enfants et offre plusieurs possibilités d’aménagement. Vos petits peuvent la transformer en atelier de coloriage, maison, restaurant, espace pour les travaux manuels au gré de leurs envies.

Si vous êtes un amoureux du bricolage, vous pouvez construire une cabane en bois personnalisée à votre enfant. Mais, il existe aussi des modèles en plastique et en polyester que vous pouvez trouver à moindre coût sur le marché. Ces modèles ont l’avantage d’être plus créatifs et offrent des designs originaux.

Si vous avez assez d’espace dans votre jardin, vous pouvez également y installer une aire de jeu. Ce terrain de jeu complet peut regrouper une cabane, des balançoires, un toboggan et une partie réservée à l’escalade. C’est un parfait combo pour occuper et éduquer vos enfants à l’extérieur.

Optez pour la piscine gonflable pour enfant

Avoir une piscine gonflable est devenu tendance. Les plus petits adorent jouer dans l’eau. C’est un accessoire pratique, facile à installer et peu onéreux. Vous pouvez acheter une piscine gonflable à partir de 5 € pour les plus petits modèles. La plupart sont rondes, mais il existe de plus en plus de piscines gonflables rectangulaires, carrées ou même octogonales.

Afin de rendre plus amusante l’expérience de vos enfants, vous pouvez acheter des piscines gonflables en formes de licornes, ananas, arc-en-ciel, croisillons, avec ou sans pare-soleil. En fonction de leur âge, vous pouvez choisir l’un des trois types de piscines gonflables :

des piscines gonflables (comme les pataugeoires destinées aux plus petits),

des piscines tubulaires,

des piscines autoportantes.

La piscine gonflable peut être installée aussi bien dans la salle de bain que dans le jardin. Après avoir joué au jardinier avec son tracteur pour enfant, votre bout de chou se fera une joie de se baigner dans sa piscine gonflable en toute sécurité.