Home » Maison Un niveau laser simplifie tous vos ateliers de bricolage Maison Un niveau laser simplifie tous vos ateliers de bricolage

Que ce soit pour poser une étagère, fixer un meuble pour qu’il ne tombe pas ou encore transformer votre environnement, vous avez besoin d’un niveau. Si celui avec les bulles avait le monopole il y a quelques années, ce n’est désormais plus le cas.

Une précision très intéressante

Le niveau laser vert devrait vous rendre de nombreux services au fil de vos ateliers de bricolage. La version d’antan était quelque peu complexe à utiliser et surtout elle manquait de précision. Il suffit d’un millimètre de décalage pour que cette étagère ne soit pas fixée dans les règles de l’art. Ce désagrément est rapidement supprimé avec cet outil qui ne devrait plus vous quitter au vu des avantages qu’il est possible de lister.

Des niveaux différents en fonction des besoins

Cet équipement sera donc parfait pour les petits ateliers, mais il aura aussi un attrait particulier pour les professionnels. Ces derniers ont recours à ce niveau laser pour de nombreuses activités, car ils ne fixent pas seulement des meubles. Ils ont aussi l’occasion d’installer de nouvelles cloisons afin de délimiter vos espaces ou encore fixer des équipements. Certains outils sont particulièrement précis, il est possible d’avoir plusieurs lignes, des points ou encore des croix, le choix dépend de vos besoins et des fonctionnalités offertes par cet outil.

Des prix qui s’envolent pour les équipements performants

Par rapport aux fonctionnalités proposées, le prix peut rapidement s’envoler. Si le niveau avec des bulles demande quelques euros, ce n’est pas le cas pour une version avec un laser. L’entrée de gamme s’articule autour d’une centaine d’euros. Si vous souhaitez un modèle perfectionné qui pourra accompagner tous les professionnels du bâtiment par exemple, le coût peut rapidement grimper à plus de 1000 euros. La sélection dépend donc des besoins et la fréquence d'utilisation.