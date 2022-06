Nos conseils pour une soirée d’anniversaire réussie à Paris

Paris, la ville lumière, est pour beaucoup de personnes du monde entier la ville la plus romantique du monde. Si vous passez un jour par Paris, vous remarquerez le nombre impressionnant de touristes qui profitent de la ville. Souvent, ces touristes viennent en couple, car quelle plus belle preuve de romantisme que de venir en amoureux à Paris ? Mais les étrangers ne sont pas les seuls amateurs de la capitale. Beaucoup décident de venir à Paris pour y fêter leur soirée d’anniversaire. Mais que l’on soit parisien ou non, il est parfois difficile de trouver une activité intéressante pour célébrer son anniversaire.

Cela est sûrement dû au fait que Paris est une très grande ville, et que, de ce fait, les lieux d’animations sont assez compliqués à trouver. Pourtant, que ce soit pour une surprise, ou bien pour une fête d’anniversaire à thème, avec, ou sans invités, les solutions ne manquent pas à Paris.

Faire des activités classiques à Paris

Pour faire une fête d’anniversaire à Paris, il est possible de faire des activités assez clichées de la ville, mais toutefois diablement intéressantes. Pour cela, il est recommandé si vous avez un ou des enfants, de voir avec eux si ces activités leur conviennent, afin d’en profiter un maximum. Une balade en bateau-mouche peut être un excellent moyen de commencer en douceur une soirée d’anniversaire. Très romantique et relaxante, c’est une activité très abordable, et en général les enfants adorent.

Pour une alternative plus chère, il est possible de réserver une péniche pouvant accueillir la fête d’anniversaire. Il faudra réserver un petit budget, mais le prix en vaut la chandelle, tout sera bien préparé, et vous pourrez festoyer tout en vous baladant sur la Seine, en observant Paris de nuit. Une visite des monuments historiques de Paris, si vous ne connaissez pas du tout la ville, peut être une très bonne idée de surprise à votre partenaire, ou bien à vos enfants, qui adorent la tour Eiffel en général.

À noter qu’il existe bien entendu de très bons restaurants à Paris. Que vous connaissiez la capitale comme votre poche ou non, voici les meilleurs restaurants pour un anniversaire à Paris. Vous ferez sûrement de très belles découvertes grâce à cette liste, et ainsi, vous pourrez effectuer une vraie fête culinaire. Certains restaurants sont très bien en couple, à deux, d’autres seront plus adaptés à si vous avez des invités.

Activités d’anniversaire pour les enfants

Après avoir vu des activités plutôt dirigées vers les adultes, qu’en est-il de la fête d’anniversaire parisienne de vos enfants ? Eh bien, une fois de plus, Paris regorge de choix. Vous pouvez déjà acheter ou commander un gâteau d’anniversaire personnalisé dans des boulangeries, par exemple, mais surtout dans des magasins spécialisés dans les gâteaux d’anniversaire.

On le sait, un enfant aime les jeux vidéo. Certains parents ne seront peut-être pas favorables à cette idée, mais il existe dans Paris un centre de jeu VR (réalité virtuelle en français). Ce dernier, situé dans le 2ᵉ arrondissement de Paris, vous laisse le choix entre plusieurs expériences incroyables à vivre avec votre enfant. La fête d’anniversaire de vos enfants prendra alors un côté virtuel, très amusant que l’on soit enfant ou adulte.

Dans le genre d'animation que les enfants adorent, les Escape Games ont la cote. Depuis plusieurs années, ces jeux à thèmes connaissent un réel essor et sont devenus l’une des idées principales des cadeaux d’anniversaire pour les jeunes. La raison ? C’est une activité ludique et tout à fait adaptée au format familial. Paris oblige, vous trouverez un choix très varié d’Escape Game, allant de la scène mythologique jusqu’au wagon de métro, en passant par le naufrage du Titanic. Paris contient une multitude d'animations dans ce genre, et c’est une très bonne idée de fête d’anniversaire.