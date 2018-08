Home » Maison Comment choisir son constructeur de maison individuelle ? Maison Comment choisir son constructeur de maison individuelle ?

Par constructeur maison individuelle, est désigné un ensemble de professionnels qui œuvrent pour la réalisation de votre projet de construction. Votre interlocuteur principal sera le maître d’ouvrage qui se présente comme le chef d’orchestre en élaborant un plan, en coordonnant et en supervisant l’ensemble des travaux. Il sera également en charge de financer les travaux. Ce dernier n’intervient pas directement dans la réalisation du chantier est n’est pas rattaché juridiquement à l’entreprise de construction. Il aura pour rôle de vous conseiller pour le choix du constructeur. Voici les critères de choix pour d’un bon constructeur de maison individuelle.

Comment choisir l’entreprise de construction ?

Pour la construction de votre maison individuelle, le choix d’un constructeur local serait judicieux. Ce dernier connait mieux les spécificités de la zone ainsi que les services administratifs de la commune. Ainsi, les procédures administratives seront effectuées de manière plus rapide en vue d’obtenir un permis de construire. Par ailleurs, l’expérience du constructeur et ses compétences auront un impact important sur le résultat final. Pour avoir des informations sur un professionnel de la construction et vous assurer de sa fiabilité, vous pouvez vous renseigner sur le site officiel de l'UNCMI (Union nationale des constructeurs de maisons individuelles). Il faudra cependant qu’il soit un membre du groupe pour que vous puissiez retrouver des informations le concernant.

Demandez au constructeur de vous donner les contacts d’anciens clients pour que vous puissiez juger la qualité de ses prestations. Les avis d’internautes ou des clients contactés pourront vous aider à accorder ou non votre confiance à un professionnel. Pensez également à contacter plusieurs experts et à comparer leur devis ainsi que la qualité de leurs services. Faites confiance à des professionnels disposant d’une grande expérience en sollicitant les services de maisons MTB par exemple.

Les garanties

Le financement d’un projet de construction nécessite un budget financier élevé, il est donc primordial d’être couvert par des garanties avant de confier les travaux à un constructeur. L’entreprise en charge de la construction doit endosser toute responsabilité pour des dommages lés à une malfaçon qui impacte l’ouvrage.

De ce fait, le constructeur doit souscrire à des assurances :