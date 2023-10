Buche densifiée: source d’énergie écologique.

Il est assez difficile de trouver le système de chauffage le plus adéquat pour la protection de l’environnement. Le système de chauffage électrique est la première chose qui nous arrive en tête. Or cette méthode de chauffage relève plusieurs inconvénients tels que le risque d’incendie, la pollution de l’atmosphère, etc. La méthode de chauffage écologique a été encouragée pour atténuer ce problème autant que possible. Le chauffage écologique par la biomasse a été pratiquée depuis des millénaires. La biomasse qu’on considère ici est la biomasse forestière (issue de l’exploitation de la forêt) et la biomasse issue des produits liés à l’industrie de bois. C’est seulement à partir de ces biomasses qu’on puisse acquérir des matériels de chauffage en bois, en les séchant tout simplement ou en les subissant des hautes pressions pour une buche densifiée. Cette ressource tient le deuxième rang des ressources énergétiques très exploité après l’énergie hydraulique. Réaliser des économies en énergies Le chauffage bio est totalement rentable sur deux points de vue. En terme d’énergie, la biomasse a un taux énergétique de 96 % à 100 % à condition que le taux d’humidité du bois utilisé soit faible (inférieur à 20 %). Pour le cas de bûche densifiée, le taux d’humidité est réduit jusqu’à 0.7 %. On pense souvent que vivre dans un habitat à basse consommation en électricité nous permet d’économiser plus de l’énergie. C’est vrai, mais utiliser la biomasse comme source énergétique principale en est beaucoup plus. Impact écologique de l’utilisation de la buche densifiée La méthode de chauffage à partir de la biomasse est meilleure pour la conservation de l’écologie grâce à sa production de gaz à effet de serre de faible quantité. Les déchets des boiseries sont mis en valeur, car ceux-ci deviennent des matières premières pour la production des bûches de bois densifiées. Le phénomène du « bilan carbone nul »est prouvé, car la quantité de gaz carbonique émis lors de son ignition est compensée par son absorption en gaz carbonique pendant la nuit. Related Posts:Choisir le bois de chauffage pour l’hiverEtudier la consommation énergétique avant d’acheter un…Des astuces pour consommer moins d’énergieLes nouveauté du secteur immoNe réparez plus vos installations sanitaires par… Tags: biomassebois densifiébuche densifiéeecologique You may also like... 0 Terrasse en bois pour un mobile-home 28 oct, 2013 La chirurgie esthétique : un service qui se banalise 5 déc, 2013 L’amour de vos parents, le plus inestimable 31 mai, 2013 Laisser un commentaire Annuler la réponse. Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec * Nom * Adresse de contact * Site web Commentaire Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML :

