Bien choisir son écran interactif tactile

L’écran interactif tactile ne se limite plus aux tablettes et aux smartphones car aujourd’hui, vous pouvez les retrouver sous forme d’écran TV. Utilisés aussi bien dans le milieu de l’éducation que dans le milieu du divertissement, ces écrans ont été conçus pour s’adapter aux différents besoins. Comme ils proposent différentes fonctionnalités dédiées à l’optimisation de leur utilisation, il est souvent difficile de choisir parmi les articles proposés sur le marché. Pour vous aider dans le choix de votre écran interactif géant, voici quelques points à connaître.

Un écran interactif adapté à la salle

Le premier critère à prendre en compte lorsque vous souhaitez acheter un écran interactif est sans aucun doute la taille de la salle. Pour les grandes salles, vous pourrez effectuer votre sélection parmi l’écran interactif SpeechiTouch de 84 pouces et le CleverTouch de 86 pouces qui sont deux modèles intéressants. Ces écrans interactifs diffèrent des autres écrans interactifs par leur taille imposante et leur puissance unique, répondant parfaitement aux besoins de l’éducation.

Une vidéo d’écran interactif

Ils offrent une excellente lisibilité, ce qui est parfait pour remplacer les tableaux traditionnels en classe. Fonctionnant sous Android, ces écrans ont pour objectif de rendre les tâches beaucoup plus intuitives grâce à leur démarrage instantané et leur fonctionnalité des plus complètes. Les utilisateurs n’auront aucun mal à les adopter puisqu’ils pourront retrouver les gestes habituels qu’ils utilisent avec les tablettes et smartphones fonctionnant sous le même système d’exploitation.

Par contre, pour les présentations qui se tiennent dans les petites salles, ces deux marques vous proposent des écrans de 55 et de 65 pouces. Les résultats restent les mêmes à une différence près, la taille de l’écran interactif Android.Vous aurez l’impression de vous retrouver face à une tablette tactile géante, qui vous permettra d’exercer de multiples tâches allant du dessin à l’écriture, en passant par l’annotation, et bien d’autres encore. Pour ce faire, vous pouvez vous servir des stylets magnétiques offerts lors de l’achat mais aussi de vos doigts.

D’autres critères pour choisir un écran interactif

Outre la taille, pensez également à privilégier le choix de votre écran interactif en fonction de l’usage que vous souhaitez en faire. Avec la marque Speechi, vous trouverez des écrans plats parfaits pour un usage scolaire. C’est l’idéal pour apporter une touche d’innovation dans le milieu de l’enseignement aussi bien dans les classes élémentaires qu’au lycée.

Ces écrans sont dotés du logiciel Lalos, offrant une simplicité d’usage aussi bien pour les professeurs que pour les étudiants. Il n’est plus indispensable d’installer d’autres programmes puisque le portail de la marque dispose déjà des éléments vous permettant d’exploiter au mieux cet appareil.

Cependant, pour les professionnels, la taille de l’écran interactif importe peu pour les réunions et les briefings. Il est judicieux d’opter pour un écran mural procurant une visibilité des plus exceptionnelles. D’autant plus que la marque propose la gamme Speechi Touch Pro, conçus spécialement pour les professionnels quel que soit leur secteur d’activité. Ce modèle possède un logiciel de visioconférence ainsi que des outils bureautiques, les vidéoprojecteurs interactifs et les visualiseurs de documents parfaits pour répondre aux besoins des entreprises.