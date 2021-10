Home » Santé À combien de cigarettes équivaut un liquide de vapotage à la nicotine ? Santé À combien de cigarettes équivaut un liquide de vapotage à la nicotine ?

Lorsqu’il s’agit de passer du tabagisme au vapotage, de nombreux nouveaux utilisateurs se demandent quelle est réellement l’équivalence entre la teneur en nicotine d’une cigarette et d’un e-liquide.

La nicotine dans chaque cigarette

Une cigarette moyenne contient entre 0,6 et 1 gramme de tabac, qui comprend entre 7,5 et 13,5 mg de nicotine, ceci selon les données recueillies par des tests réalisés au « Behavioral Endocrinology Laboratory » de l’université de Pennsylvanie aux États-Unis,

Selon les données de cette étude, une cigarette « pleine saveur » contenait 10 mg de nicotine.

Comment ces chiffres se traduisent-ils en liquides de vapotage ?

La quantité de nicotine dans un e-liquide est presque toujours exprimée en milligrammes par millilitre (mg/ml). Dans le cas où vous êtes un gros fumeur, il est préférable de commencer par un liquide de vapotage de 12 mg/ml ou 18 mg/ml.

C’est un bon point de départ pour voir si vous êtes satisfait de l’expérience que vous pouvez augmenter à 36 mg/ml si nécessaire. Nous savons que les expériences de migration du tabagisme au vapotage peuvent être difficiles si vous avez une habitude de fumer de longue date.

Dans le cas d’un fumeur occasionnel, un liquide entre 3 mg et 6 mg devrait suffire pour délivrer une bonne expérience. Si vous essayez d’arrêter de fumer avec un certain type de thérapie à la nicotine (par exemple, des patchs), cela peut être l’option de remplacement idéale.

Bien qu’il soit utile de suivre les niveaux de nicotine dans les liquides de vapotage, il est plus important de considérer vos propres habitudes de tabagisme comme guide au moment de prendre une décision. Un fumeur modéré qui ne fume que quelques cigarettes par jour peuvent généralement passer facilement à un faible taux de nicotine.

En conclusion, une habitude de deux packs par jour nécessitera probablement un niveau élevé pour que son utilisateur consomme suffisamment de nicotine. Malgré cela, la plupart des gens se situent quelque part au milieu et pourront choisir une intensité idéale pour eux dans une plage normale. L’important est de connaître sa consommation et de bien s’adapter à ce nouveau mode d’utilisation que votre corps appréciera sans aucun doute.

Quelles sont les différences entre un vaporisateur et une cigarette électronique ?

Il est clair que vapoter a de nombreux avantages, mais que se passe-t-il lorsque l’on se retrouve dans la position de devoir choisir entre une cigarette électronique ou un vaporisateur ? Quelles sont les différences qui ressortent le plus entre chacun d’eux ?

Les E-cigares ont été créés pour imiter le style et la sensation d’un cigare de tabac conventionnel. Ils offrent une configuration simple avec un minimum de pièces, notamment un embout buccal en silicone, une batterie et un atomiseur (une combinaison de la cartouche et de l’atomiseur), ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être rechargés avec un e-liquide.

En plus de cela, la plupart des modèles incluent également une lumière LED à l’extrémité de la batterie qui s’allume lorsque l’utilisateur inhale, rappelant la pointe allumée d’une cigarette.

Les premières étapes d’une cigarette électronique impliquent généralement d’appuyer sur le bouton d’alimentation ou simplement d’inspirer pour allumer l’appareil. Ainsi, la batterie chauffe l’atomiseur, amenant le e-liquide à atteindre une température parfaite pour devenir de la vapeur et être inhalé.

En bref…

En conclusion, la différence entre un vaporisateur et une cigarette électronique dépendra de l’expérience avec laquelle vous vous sentez le plus à l’aise. Les cigarettes électroniques sont plus petites et ressemblent davantage à des cigares, mais leur autonomie, leur consistance en nicotine et leur expérimentation de saveur sont limitées.

Les vaporisateurs, au contraire, sont plus gros et ne ressemblent pas beaucoup aux cigarettes traditionnelles, mais ils peuvent offrir un apport plus constant de nicotine et une durée de vie de la batterie plus longue.

